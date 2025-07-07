https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027613087.html

В "Пулково" предупредили о возможных задержках в доставке багажа

В "Пулково" предупредили о возможных задержках в доставке багажа - РИА Новости, 07.07.2025

В "Пулково" предупредили о возможных задержках в доставке багажа

Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных задержках в доставке багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в петербургской авиагавани. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:55:00+03:00

2025-07-07T10:55:00+03:00

2025-07-07T10:55:00+03:00

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных задержках в доставке багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в петербургской авиагавани. "Возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в аэропорту "Пулково". Данные случаи будут решаться в приоритетном порядке. Багаж будет направляться пассажирам в ближайшее возможное время", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Ранее в понедельник аэропорт сообщал, продолжает работу над стабилизацией расписания. По данным на 08.00 мск в "Пулково" было задержано на два и более часов - 104 рейса; на запасных аэродромах - 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52. Отменено 20 рейсов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Отмечается, что стабилизировать расписание в аэропорту планируется до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля. В понедельник в "Пулково" планируется обслужить 658 рейсов, из них 107 международных.

https://ria.ru/20250707/otmena-2027601079.html

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пулково (аэропорт)