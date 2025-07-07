https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027577661.html
Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений принимает и отправляет рейсы
Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений принимает и отправляет рейсы - РИА Новости, 07.07.2025
Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений принимает и отправляет рейсы
Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений, согласно данным на 05.00 мск, принял 24 рейса, отправил - 16, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:53:00+03:00
2025-07-07T06:53:00+03:00
2025-07-07T06:53:00+03:00
пулково (аэропорт)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_64cbef8d8f55f1ac182c2e01a1952f1e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений, согласно данным на 05.00 мск, принял 24 рейса, отправил - 16, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "С момента снятия ограничений на прием и отправку воздушных судов аэропорт принял 24 рейса, отправлено - 16 (данные на 05.00)", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый рейс после снятия ограничений вылетел спустя всего 22 минуты.
https://ria.ru/20250707/novosibirsk-2027576634.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_eb8cd5dc83e68387416a28ebd66aab12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), безопасность
Пулково (аэропорт), Безопасность
Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений принимает и отправляет рейсы
Аэропорт Пулково после снятия ограничений принял 24 рейса, отправил 16