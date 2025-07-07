https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027577661.html

Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений принимает и отправляет рейсы

Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений принимает и отправляет рейсы - РИА Новости, 07.07.2025

Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений принимает и отправляет рейсы

Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений, согласно данным на 05.00 мск, принял 24 рейса, отправил - 16, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:53:00+03:00

2025-07-07T06:53:00+03:00

2025-07-07T06:53:00+03:00

пулково (аэропорт)

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений, согласно данным на 05.00 мск, принял 24 рейса, отправил - 16, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "С момента снятия ограничений на прием и отправку воздушных судов аэропорт принял 24 рейса, отправлено - 16 (данные на 05.00)", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый рейс после снятия ограничений вылетел спустя всего 22 минуты.

https://ria.ru/20250707/novosibirsk-2027576634.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пулково (аэропорт), безопасность