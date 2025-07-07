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В Госдуму внесли проект о стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет - РИА Новости, 07.07.2025
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10:18 07.07.2025 (обновлено: 10:19 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/proekt-2027604202.html
В Госдуму внесли проект о стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет
В Госдуму внесли проект о стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет - РИА Новости, 07.07.2025
В Госдуму внесли проект о стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается включать в страховой стаж период по уходу за каждым ребенком до полутора лет, документ... РИА Новости, 07.07.2025
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается включать в страховой стаж период по уходу за каждым ребенком до полутора лет, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом вносятся изменения… предусматривающие соответственно: установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно действующему законодательству, в настоящее время в стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, которым указом президента России присвоено звание "Мать-героиня", за период с 1 января 2025 года.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет

В ГД внесли проект о страховом стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается включать в страховой стаж период по уходу за каждым ребенком до полутора лет, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом вносятся изменения… предусматривающие соответственно: установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно действующему законодательству, в настоящее время в стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми.
Кроме того, законопроектом предусматривается возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, которым указом президента России присвоено звание "Мать-героиня", за период с 1 января 2025 года.
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