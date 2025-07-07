https://ria.ru/20250707/problemy-2027670653.html

Эксперт оценила влияние экономических проблем США на Россию

Эксперт оценила влияние экономических проблем США на Россию - РИА Новости, 07.07.2025

Эксперт оценила влияние экономических проблем США на Россию

Россия сейчас почти никак не зависит от западных стран, поэтому проблемы США из-за растущего госдолга могут оказать лишь минимальное влияние на российскую... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:50:00+03:00

2025-07-07T14:50:00+03:00

2025-07-07T14:50:00+03:00

экономика

россия

сша

африка

сергей лавров

рэу имени г. в. плеханова

брикс

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия сейчас почти никак не зависит от западных стран, поэтому проблемы США из-за растущего госдолга могут оказать лишь минимальное влияние на российскую экономику, сообщила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии саммита БРИКС, заявил, что доверие к доллару как некогда надежному платежному средству было подорвано в результате использования его как оружия для "наказания" и незаконных односторонних санкций. Министр в ходе выступления также обратил внимание на проблему разрастающегося американского госдолга: по его словам, ситуация уже выходит из-под контроля. Согласно данным американского минфина, госдолг страны по состоянию на 2 июля достиг 36,213 триллиона долларов. "Что касается российской экономики, у нас на сегодняшний день уровень зависимости от западного блока стран наиболее низкий за всю историю современной России. Более того, мы переориентировались на страны азиатского региона и Африки, что дает нам возможность в случае наступления дефолта у одной из развитых экономик быть более защищенными. Это не значит, что возможный кризис не коснется России, в глобальном мире все страны так или иначе взаимосвязаны между собой, но вот уровень влияния Запада на нашу экономику снижен до минимальных значений", - отмечает эксперт. Высокий госдолг, в то же время обращает внимание Новикова, сам по себе сигнализирует о серьезных диспропорциях в стране, которые могут привести к дефолту экономики, спровоцировав тем самым кризис во всем мире.

https://ria.ru/20250611/ssha-2022369099.html

https://ria.ru/20250616/mask-2023205548.html

россия

сша

африка

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экономика, россия, сша, африка, сергей лавров, рэу имени г. в. плеханова, брикс