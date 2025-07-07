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В Приморье подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику
В Приморье подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику - РИА Новости, 07.07.2025
В Приморье подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику
Обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в приморской Находке, где один из них выстрелил в глаз другому, устанавливаются, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:32:00+03:00
2025-07-07T08:32:00+03:00
2025-07-07T14:00:00+03:00
происшествия
находка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в приморской Находке, где один из них выстрелил в глаз другому, устанавливаются, сообщает УМВД России по региону. По предварительным данным, в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о том, что неизвестный подросток на парковке около здания причинил телесные повреждения его сыну. "В Находке полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних. <…> Неизвестный подросток <…> выстрелил в глаз из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в его 13-летнего сына", — говорится в сообщении.Сообщается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств инцидента и личности подростка, причинившего телесные повреждения потерпевшему. Проводится проверка и устанавливается степень тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего. Министерство здравоохранения Приморья сообщило, что угрозы жизни ребенка нет, но прогнозы врачей на восстановление полноценного зрения поврежденного глаза неутешительные.
https://ria.ru/20241222/podrostok-1990712820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии), приморский край
Происшествия, Находка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Приморский край
В Приморье подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику
В Находке подросток на парковке выстрелил в глаз 13-летнему мальчику
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в приморской Находке, где один из них выстрелил в глаз другому, устанавливаются, сообщает УМВД России по региону.
По предварительным данным, в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о том, что неизвестный подросток на парковке около здания причинил телесные повреждения его сыну.
«
"В Находке полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних. <…> Неизвестный подросток <…> выстрелил в глаз из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в его 13-летнего сына", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств инцидента и личности подростка, причинившего телесные повреждения потерпевшему. Проводится проверка и устанавливается степень тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего.
Министерство здравоохранения Приморья сообщило, что угрозы жизни ребенка нет, но прогнозы врачей на восстановление полноценного зрения поврежденного глаза неутешительные.