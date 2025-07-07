https://ria.ru/20250707/prigovor-2027690589.html

Водителю, устроившему смертельное ДТП в Туле, вынесли приговор

Водителю, устроившему смертельное ДТП в Туле, вынесли приговор - РИА Новости, 07.07.2025

Водителю, устроившему смертельное ДТП в Туле, вынесли приговор

Водителя Chevrolet, в начале мая устроившего ДТП на проспекте Ленина в Туле, в результате которого погибли два человека, приговорили к 4,5 годам лишения... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:53:00+03:00

2025-07-07T15:53:00+03:00

2025-07-07T15:53:00+03:00

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ТУЛА, 7 июл – РИА Новости. Водителя Chevrolet, в начале мая устроившего ДТП на проспекте Ленина в Туле, в результате которого погибли два человека, приговорили к 4,5 годам лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на проспекте Ленина в Туле 3 мая. По информации региональной прокуратуры, 37-летний водитель Chevrolet Camaro Дмитрий Дубовенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry, участниками аварии стали также Lada Granta и Mercedes. В результате ДТП пассажирка Toyota погибла на месте, а ее водитель скончался в больнице спустя два дня. Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц, было направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу 30 мая. "Государственный обвинитель прокуратуры Центрального района г. Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего Дмитрия Дубовенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ… Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму более 1,050 млн руб. Приговор в законную силу не вступил. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. По данным ведомства, прокурор в суде предоставил доказательства того, что водитель Chevrolet превысил разрешённую скорость в населенном пункте до 120 км/ч. Уточняется, что Дубовенко также лишили права управления транспортными средствами на три года.

https://ria.ru/20250707/dtp--2027592802.html

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россия, тула, происшествия