ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, заявил Пушилин
Пушилин: российские войска улучшили позиции в Часовом Яре
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшения (позиций. — Прим. ред.) значительные в самом Часовом Яре, и видим, исходя из таких перспектив, в обозримой перспективе освобождение данного населенного пункта. Ну, а дальше — Константиновка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Пушилин также рассказал о ситуации на других участках в ДНР:
- На Великоновоселковском направлении освобожден важный населенный пункт — Поддубное.
- Российские подразделения расширяют зону контроля.
- Войска улучшают позиции и на Краснолиманском направлении.
- Противник пытается контратаковать в районе Редкодуба, но российские бойцы отражают удары.
- Вооруженные силы планомерно охватывают Красноармейск, что в дальнейшем приведет к освобождению города.
Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
По данным Минобороны, накануне группировка "Запад" также освободила Соболевку в Харьковской области.
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