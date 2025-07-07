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ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 07.07.2025 (обновлено: 10:17 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/pozitsii--2027591332.html
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, заявил Пушилин
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, заявил Пушилин
Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:23:00+03:00
2025-07-07T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
денис пушилин
красноармейск
харьковская область
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Константиновское направление. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшения (позиций. — Прим. ред.) значительные в самом Часовом Яре, и видим, исходя из таких перспектив, в обозримой перспективе освобождение данного населенного пункта. Ну, а дальше — Константиновка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин также рассказал о ситуации на других участках в ДНР:По данным Минобороны, накануне группировка "Запад" также освободила Соболевку в Харьковской области.
https://ria.ru/20250707/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250706/minoborony-2027540977.html
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безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, красноармейск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Красноармейск, Харьковская область
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, заявил Пушилин

Пушилин: российские войска улучшили позиции в Часовом Яре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшения (позиций. — Прим. ред.) значительные в самом Часовом Яре, и видим, исходя из таких перспектив, в обозримой перспективе освобождение данного населенного пункта. Ну, а дальше — Константиновка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46

Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Пушилин также рассказал о ситуации на других участках в ДНР:
  • На Великоновоселковском направлении освобожден важный населенный пункт — Поддубное.
  • Российские подразделения расширяют зону контроля.
Российские бойцы с триколорами в освобожденном селе в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР
6 июля, 20:47
  • Войска улучшают позиции и на Краснолиманском направлении.
  • Противник пытается контратаковать в районе Редкодуба, но российские бойцы отражают удары.
  • Вооруженные силы планомерно охватывают Красноармейск, что в дальнейшем приведет к освобождению города.

Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

По данным Минобороны, накануне группировка "Запад" также освободила Соболевку в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКрасноармейскХарьковская область
 
 
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