https://ria.ru/20250707/pozitsii--2027591332.html

ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, заявил Пушилин

ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025

ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, заявил Пушилин

Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:23:00+03:00

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специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

денис пушилин

красноармейск

харьковская область

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Константиновское направление. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшения (позиций. — Прим. ред.) значительные в самом Часовом Яре, и видим, исходя из таких перспектив, в обозримой перспективе освобождение данного населенного пункта. Ну, а дальше — Константиновка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин также рассказал о ситуации на других участках в ДНР:По данным Минобороны, накануне группировка "Запад" также освободила Соболевку в Харьковской области.

https://ria.ru/20250707/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250706/minoborony-2027540977.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

харьковская область

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безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, красноармейск, харьковская область