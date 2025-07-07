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В Екатеринбурге горит склад на площади 3,5 тысячи "квадратов"
В Екатеринбурге горит склад на площади 3,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 07.07.2025
В Екатеринбурге горит склад на площади 3,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:19:00+03:00
2025-07-07T21:19:00+03:00
2025-07-07T21:28:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. В понедельник МЧС заявило, что в Екатеринбурге спасатели тушат складское помещение на 1,5 тысячах квадратных метрах, затем площадь пожара увеличилась до 2,5 тысяч "квадратов". Пресс-служба уточнила, что на месте ЧП работают 36 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники. "Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров. К тушению привлечено более 70 пожарных и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы", - говорится в сообщении министерства.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге горит склад на площади 3,5 тысячи "квадратов"
МЧС: пожар на складе в Екатеринбурге разросся до 3,5 тысячи квадратных метров