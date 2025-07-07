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В Екатеринбурге горит склад на площади 3,5 тысячи "квадратов"

В Екатеринбурге горит склад на площади 3,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 07.07.2025

В Екатеринбурге горит склад на площади 3,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:19:00+03:00

2025-07-07T21:19:00+03:00

2025-07-07T21:28:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. В понедельник МЧС заявило, что в Екатеринбурге спасатели тушат складское помещение на 1,5 тысячах квадратных метрах, затем площадь пожара увеличилась до 2,5 тысяч "квадратов". Пресс-служба уточнила, что на месте ЧП работают 36 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники. "Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров. К тушению привлечено более 70 пожарных и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250707/kursk-2027725366.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)