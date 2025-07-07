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В Ершове потушили пожар в доме, где взорвался газ

В Ершове потушили пожар в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 07.07.2025

В Ершове потушили пожар в доме, где взорвался газ

Пожар в многоквартирном доме в городе Ершов Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, полностью потушили, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:54:00+03:00

2025-07-07T18:54:00+03:00

2025-07-07T18:54:00+03:00

происшествия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в городе Ершов Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, полностью потушили, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. В понедельник в администрации Ершовского района заявили, что взрыв бытового газа произошел в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора области Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону впоследствии отметили, что открытое горение в доме ликвидировано. Начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин сказал, что несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены, для жителей оборудован пункт временного размещения, а оценка возможности дальнейшей эксплуатации дома начнется со вторника. Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Да, на площади в 20 квадратных метров", - сказали агентству в пресс-службе главка, отвечая на вопрос, ликвидировано ли полностью возгорание в многоквартирном доме в Ершове.

https://realty.ria.ru/20250626/gaz-2024134287.html

саратовская область

россия

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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия