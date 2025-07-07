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В Ершове потушили пожар в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 07.07.2025
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18:54 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/pozhar-2027755727.html
В Ершове потушили пожар в доме, где взорвался газ
В Ершове потушили пожар в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 07.07.2025
В Ершове потушили пожар в доме, где взорвался газ
Пожар в многоквартирном доме в городе Ершов Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, полностью потушили, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:54:00+03:00
2025-07-07T18:54:00+03:00
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в городе Ершов Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, полностью потушили, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. В понедельник в администрации Ершовского района заявили, что взрыв бытового газа произошел в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора области Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону впоследствии отметили, что открытое горение в доме ликвидировано. Начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин сказал, что несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены, для жителей оборудован пункт временного размещения, а оценка возможности дальнейшей эксплуатации дома начнется со вторника. Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Да, на площади в 20 квадратных метров", - сказали агентству в пресс-службе главка, отвечая на вопрос, ликвидировано ли полностью возгорание в многоквартирном доме в Ершове.
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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ершове потушили пожар в доме, где взорвался газ

МЧС: пожар в доме в саратовском Ершове, где взорвался газ, полностью потушили

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramВзрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в городе Ершов Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, полностью потушили, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
В понедельник в администрации Ершовского района заявили, что взрыв бытового газа произошел в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора области Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону впоследствии отметили, что открытое горение в доме ликвидировано. Начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин сказал, что несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены, для жителей оборудован пункт временного размещения, а оценка возможности дальнейшей эксплуатации дома начнется со вторника. Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Да, на площади в 20 квадратных метров", - сказали агентству в пресс-службе главка, отвечая на вопрос, ликвидировано ли полностью возгорание в многоквартирном доме в Ершове.
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ПроисшествияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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