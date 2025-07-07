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Финскому дипломату вынесли выговор за домогательства

Финскому дипломату вынесли выговор за домогательства - РИА Новости, 07.07.2025

Финскому дипломату вынесли выговор за домогательства

Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение своему послу в Лиссабоне Титте Майе-Луото в связи с обвинениями в домогательствах и... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:31:00+03:00

2025-07-07T21:31:00+03:00

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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение своему послу в Лиссабоне Титте Майе-Луото в связи с обвинениями в домогательствах и нарушениях делового этикета, сообщило финское издание Yle."Министерство иностранных дел вынесло письменное предупреждение в соответствии с Законом о государственных служащих главе миссии Финляндии в Лиссабоне послу Титте Майе-Луото . Предупреждение было вынесено, поскольку она нарушила обязанности поведения государственного служащего. Поведение Майи-Луото соответствует определениям ненадлежащей этики и домогательств", — говорится в материале со ссылкой на сообщение МИД Финляндии.Издание отмечает, что, несмотря на выговор, Майя-Луото продолжит выполнять свои обязанности, поскольку обвинения не настолько серьезны, чтобы ее можно было уволить.В статье сообщается, что на прошлой неделе министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен решила предложить президенту Республики Александру Стуббу уволить Майю-Луото с поста главы миссии в Лиссабоне в связи с обвинениями сотрудников посольства в ее адрес.

https://ria.ru/20250702/oon-2026802855.html

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