Финскому дипломату вынесли выговор за домогательства
Yle: МИД Финляндии вынес предупреждение послу в Португалии за домогательства
© Фото : Titta Maja-Luoto/XПосол Финляндии в Лиссабоне Титта Майя-Луото
© Фото : Titta Maja-Luoto/X
Посол Финляндии в Лиссабоне Титта Майя-Луото. Архивное фото
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение своему послу в Лиссабоне Титте Майе-Луото в связи с обвинениями в домогательствах и нарушениях делового этикета, сообщило финское издание Yle.
"Министерство иностранных дел вынесло письменное предупреждение в соответствии с Законом о государственных служащих главе миссии Финляндии в Лиссабоне послу Титте Майе-Луото . Предупреждение было вынесено, поскольку она нарушила обязанности поведения государственного служащего. Поведение Майи-Луото соответствует определениям ненадлежащей этики и домогательств", — говорится в материале со ссылкой на сообщение МИД Финляндии.
Издание отмечает, что, несмотря на выговор, Майя-Луото продолжит выполнять свои обязанности, поскольку обвинения не настолько серьезны, чтобы ее можно было уволить.
В статье сообщается, что на прошлой неделе министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен решила предложить президенту Республики Александру Стуббу уволить Майю-Луото с поста главы миссии в Лиссабоне в связи с обвинениями сотрудников посольства в ее адрес.
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