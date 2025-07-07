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Поджигатель ТЦ в Коми добивался перевода в ИК с благоприятным климатом - РИА Новости, 07.07.2025
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03:58 07.07.2025
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Поджигатель ТЦ в Коми добивался перевода в ИК с благоприятным климатом
Поджигатель ТЦ в Коми добивался перевода в ИК с благоприятным климатом - РИА Новости, 07.07.2025
Поджигатель ТЦ в Коми добивался перевода в ИК с благоприятным климатом
Осужденный пожизненно за поджог торгового центра "Пассаж" в городе Ухта Республики Коми, где погибли 25 человек, Антон Коростелев пожаловался в суд, что его... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:58:00+03:00
2025-07-07T03:58:00+03:00
происшествия
россия
вологодская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика коми
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Осужденный пожизненно за поджог торгового центра "Пассаж" в городе Ухта Республики Коми, где погибли 25 человек, Антон Коростелев пожаловался в суд, что его долго не переводят в колонию с более благоприятным для здоровья климатом, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Пожар в ухтинском торговом центре "Пассаж" произошел 11 июля 2005 года. Двадцать пять человек погибли, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Коростелева и Алексея Пулялина сначала оправдали, а затем суд признал их виновными и назначил пожизненное лишение свободы. Позже Коростелев подал в суд жалобу. "В обоснование административного иска указал, что несмотря на вступившее в законную силу решение суда о переводе в иное исправительное учреждение, его длительное время необоснованно не переводили из... в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области, где более благоприятный климат для его здоровья", - говорится в документе. Он просил суд обязать ФСИН России перевести его в данную колонию и взыскать компенсацию за ненадлежащие условия содержания в размере 1,5 миллионов рублей. Во время рассмотрения иска Коростелева перевели в вологодскую колонию. Тогда он направил в суд ходатайство об отказе от заявленных требований. Производство по делу было прекращено.
https://ria.ru/20250706/pozhar-2027444176.html
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россия
вологодская область
республика коми
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происшествия, россия, вологодская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика коми
Происшествия, Россия, Вологодская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Республика Коми
Поджигатель ТЦ в Коми добивался перевода в ИК с благоприятным климатом

Поджигатель ТЦ в Коми жаловался, что его не переводят в ИК с хорошим климатом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Осужденный пожизненно за поджог торгового центра "Пассаж" в городе Ухта Республики Коми, где погибли 25 человек, Антон Коростелев пожаловался в суд, что его долго не переводят в колонию с более благоприятным для здоровья климатом, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Пожар в ухтинском торговом центре "Пассаж" произошел 11 июля 2005 года. Двадцать пять человек погибли, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Коростелева и Алексея Пулялина сначала оправдали, а затем суд признал их виновными и назначил пожизненное лишение свободы.
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Позже Коростелев подал в суд жалобу.
"В обоснование административного иска указал, что несмотря на вступившее в законную силу решение суда о переводе в иное исправительное учреждение, его длительное время необоснованно не переводили из... в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области, где более благоприятный климат для его здоровья", - говорится в документе.
Он просил суд обязать ФСИН России перевести его в данную колонию и взыскать компенсацию за ненадлежащие условия содержания в размере 1,5 миллионов рублей.
Во время рассмотрения иска Коростелева перевели в вологодскую колонию. Тогда он направил в суд ходатайство об отказе от заявленных требований. Производство по делу было прекращено.
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