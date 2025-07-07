https://ria.ru/20250707/podzhog-2027566352.html
Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Коми хотели заработать
Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Коми хотели заработать - РИА Новости, 07.07.2025
Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Коми хотели заработать
Жители Республики Коми Антон Коростелев и Алексей Пулялин, осужденные за поджог торгового центра "Пассаж" в городе Ухта, в результате которого погибли 25... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:03:00+03:00
2025-07-07T03:03:00+03:00
2025-07-07T03:03:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жители Республики Коми Антон Коростелев и Алексей Пулялин, осужденные за поджог торгового центра "Пассаж" в городе Ухта, в результате которого погибли 25 человек, сделали это для того, чтобы погасить долг и заработать, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Пожар в ухтинском торговом центре "Пассаж" произошел 11 июля 2005 года. Двадцать пять человек погибли, еще десять получили травмы. Задержанные за поджог Коростелев и Пулялин были осуждены к пожизненному лишению свободы. "В связи с конфликтом в марте 2005 года, произошедшим между ними и уроженцем Северного Кавказа, у Коростелева и Пулялина перед неустановленными следствием заказчиками поджога ТЦ "Пассаж" образовался долг... и заказчики предложили им совершить поджог ТЦ "Пассаж" в обмен за избавление от денежного долга и выплату им денежного вознаграждения... на что Коростелев и Пулялин согласились", - говорится в документе. После поджога заказчики простили долг Коростелеву и Пулялину и выплатили вознаграждение. Позже следствие установило организаторов поджога. Суд заочно приговорил находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых к пожизненному заключению, а Валентина Гаджиева к 23 годам колонии.
https://ria.ru/20250706/pozhar-2027463239.html
https://ria.ru/20250706/rassledovanie-2027451076.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, северный кавказ, республика коми
Происшествия, Северный Кавказ, Республика Коми
Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Коми хотели заработать
ТЦ "Пассаж" в Ухте подожгли, чтобы погасить денежный долг
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жители Республики Коми Антон Коростелев и Алексей Пулялин, осужденные за поджог торгового центра "Пассаж" в городе Ухта, в результате которого погибли 25 человек, сделали это для того, чтобы погасить долг и заработать, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Пожар в ухтинском торговом центре "Пассаж" произошел 11 июля 2005 года. Двадцать пять человек погибли, еще десять получили травмы. Задержанные за поджог Коростелев и Пулялин были осуждены к пожизненному лишению свободы.
"В связи с конфликтом в марте 2005 года, произошедшим между ними и уроженцем Северного Кавказа
, у Коростелева и Пулялина перед неустановленными следствием заказчиками поджога ТЦ "Пассаж" образовался долг... и заказчики предложили им совершить поджог ТЦ "Пассаж" в обмен за избавление от денежного долга и выплату им денежного вознаграждения... на что Коростелев и Пулялин согласились", - говорится в документе.
После поджога заказчики простили долг Коростелеву и Пулялину и выплатили вознаграждение.
Позже следствие установило организаторов поджога. Суд заочно приговорил находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых к пожизненному заключению, а Валентина Гаджиева к 23 годам колонии.