https://ria.ru/20250707/podzhog-2027566352.html

Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Коми хотели заработать

Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Коми хотели заработать - РИА Новости, 07.07.2025

Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Коми хотели заработать

Жители Республики Коми Антон Коростелев и Алексей Пулялин, осужденные за поджог торгового центра "Пассаж" в городе Ухта, в результате которого погибли 25... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T03:03:00+03:00

2025-07-07T03:03:00+03:00

2025-07-07T03:03:00+03:00

происшествия

северный кавказ

республика коми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жители Республики Коми Антон Коростелев и Алексей Пулялин, осужденные за поджог торгового центра "Пассаж" в городе Ухта, в результате которого погибли 25 человек, сделали это для того, чтобы погасить долг и заработать, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Пожар в ухтинском торговом центре "Пассаж" произошел 11 июля 2005 года. Двадцать пять человек погибли, еще десять получили травмы. Задержанные за поджог Коростелев и Пулялин были осуждены к пожизненному лишению свободы. "В связи с конфликтом в марте 2005 года, произошедшим между ними и уроженцем Северного Кавказа, у Коростелева и Пулялина перед неустановленными следствием заказчиками поджога ТЦ "Пассаж" образовался долг... и заказчики предложили им совершить поджог ТЦ "Пассаж" в обмен за избавление от денежного долга и выплату им денежного вознаграждения... на что Коростелев и Пулялин согласились", - говорится в документе. После поджога заказчики простили долг Коростелеву и Пулялину и выплатили вознаграждение. Позже следствие установило организаторов поджога. Суд заочно приговорил находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых к пожизненному заключению, а Валентина Гаджиева к 23 годам колонии.

https://ria.ru/20250706/pozhar-2027463239.html

https://ria.ru/20250706/rassledovanie-2027451076.html

северный кавказ

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, северный кавказ, республика коми