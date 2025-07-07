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Представители блока "Победа" подверглись проверке в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 07.07.2025
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18:36 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/pobeda-2027750723.html
Представители блока "Победа" подверглись проверке в аэропорту Кишинева
Представители блока "Победа" подверглись проверке в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 07.07.2025
Представители блока "Победа" подверглись проверке в аэропорту Кишинева
Представители оппозиционного молдавского политблока "Победа", которые возвращались Молдавию из Москвы после съезда политформирования, подверглись дополнительным РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:36:00+03:00
2025-07-07T18:36:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
москва
московский комсомолец
илан шор
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Представители оппозиционного молдавского политблока "Победа", которые возвращались Молдавию из Москвы после съезда политформирования, подверглись дополнительным досмотрам в аэропорту Кишинева, сообщил в понедельник активист, член городского совета Комрата Иван Паня. Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве, политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на неделе, а список блока возглавит находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Это уже почти как по расписанию, приехал в Кишинёв: "Идите в сторону", "Пройдёмте". Такой у нас демократический строй, с протоколом на входе. Будем дальше следить за событиями", - написал Паня в соцсетях. Он сообщил, что дополнительному досмотру вместе с ним подверглись и другие представители блока, которые вернулись в Кишинев из Москвы после съезда. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250612/blok-2022472215.html
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в мире, кишинев, молдавия, москва, московский комсомолец, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова
В мире, Кишинев, Молдавия, Москва, Московский комсомолец, Илан Шор, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова
Представители блока "Победа" подверглись проверке в аэропорту Кишинева

Паня: представители блока "Победа" подверглись проверке в аэропорту Кишинева

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Представители оппозиционного молдавского политблока "Победа", которые возвращались Молдавию из Москвы после съезда политформирования, подверглись дополнительным досмотрам в аэропорту Кишинева, сообщил в понедельник активист, член городского совета Комрата Иван Паня.
Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве, политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на неделе, а список блока возглавит находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул.
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"Это уже почти как по расписанию, приехал в Кишинёв: "Идите в сторону", "Пройдёмте". Такой у нас демократический строй, с протоколом на входе. Будем дальше следить за событиями", - написал Паня в соцсетях.
Он сообщил, что дополнительному досмотру вместе с ним подверглись и другие представители блока, которые вернулись в Кишинев из Москвы после съезда.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Автомобили полиции и пожарной службы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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В миреКишиневМолдавияМоскваМосковский комсомолецИлан ШорЕвгения ГуцулSputnik Молдова
 
 
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