Представители блока "Победа" подверглись проверке в аэропорту Кишинева
Паня: представители блока "Победа" подверглись проверке в аэропорту Кишинева
© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Представители оппозиционного молдавского политблока "Победа", которые возвращались Молдавию из Москвы после съезда политформирования, подверглись дополнительным досмотрам в аэропорту Кишинева, сообщил в понедельник активист, член городского совета Комрата Иван Паня.
Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве, политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на неделе, а список блока возглавит находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Он сообщил, что дополнительному досмотру вместе с ним подверглись и другие представители блока, которые вернулись в Кишинев из Москвы после съезда.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.