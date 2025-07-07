https://ria.ru/20250707/plennyj-2027585957.html

Украинский пленный рассказал, что был вынужден пить мочу на передовой

Украинский пленный рассказал, что был вынужден пить мочу на передовой - РИА Новости, 07.07.2025

Украинский пленный рассказал, что был вынужден пить мочу на передовой

Украинский пленный рассказал, что из-за наплевательского отношения своего командования он вместе с другими бойцами ВСУ был вынужден пить мочу на передовой. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:00:00+03:00

2025-07-07T09:00:00+03:00

2025-07-07T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский пленный рассказал, что из-за наплевательского отношения своего командования он вместе с другими бойцами ВСУ был вынужден пить мочу на передовой. Пленный Александр Пархоменко на видео, обнародованном Минобороны РФ, рассказал, что после боевой подготовки, как и другие украинские солдаты, был направлен на позиции ВСУ без должного обмундирования на смерть. "После того как я прошел военную подготовку, нас отправили на позицию. Спустя три дня приехал командир, Рафик позывной, показал нам точку, на которой мы будем находиться, наш наблюдательный пункт. Я и еще со мной два побратима. Пробыли мы полных три с половиной месяца. Медицины у нас никакой, только наши аптечки те, которые мы взяли", - рассказал военнопленный. Он подчеркнул, что украинская армия не способна обеспечить своих солдат достойными условиями. "С продуктами питания они раз в неделю, как и вода, приходили. Что-то дроном сбрасывали. Условия... Я думаю, хороший хозяин к животным лучше относится. Потом мы начали понимать, что нас, как в народе говорится, просто кинули. Наша и моих двух еще побратимов две позиции, нас остались три позиции. Мы были брошены на произвол. Были времена, когда у нас была бутылочка воды на троих. Есть мы ничего не ели, бывало такое, мы с побратимами мочу колотили, с кофе пили. А так, если дождь шел, то спасал дождь нас. Морально, эмоционально и психологически мы все были подавлены. Такая уже точка кипения, и в этой ситуации ты ничего не можешь сделать", - сказал Пархоменко.

https://ria.ru/20241123/vsu-1985313279.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)