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Украинский пленный рассказал, что был вынужден пить мочу на передовой - РИА Новости, 07.07.2025
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https://ria.ru/20250707/plennyj-2027585957.html
Украинский пленный рассказал, что был вынужден пить мочу на передовой
Украинский пленный рассказал, что был вынужден пить мочу на передовой - РИА Новости, 07.07.2025
Украинский пленный рассказал, что был вынужден пить мочу на передовой
Украинский пленный рассказал, что из-за наплевательского отношения своего командования он вместе с другими бойцами ВСУ был вынужден пить мочу на передовой. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:00:00+03:00
2025-07-07T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский пленный рассказал, что из-за наплевательского отношения своего командования он вместе с другими бойцами ВСУ был вынужден пить мочу на передовой. Пленный Александр Пархоменко на видео, обнародованном Минобороны РФ, рассказал, что после боевой подготовки, как и другие украинские солдаты, был направлен на позиции ВСУ без должного обмундирования на смерть. "После того как я прошел военную подготовку, нас отправили на позицию. Спустя три дня приехал командир, Рафик позывной, показал нам точку, на которой мы будем находиться, наш наблюдательный пункт. Я и еще со мной два побратима. Пробыли мы полных три с половиной месяца. Медицины у нас никакой, только наши аптечки те, которые мы взяли", - рассказал военнопленный. Он подчеркнул, что украинская армия не способна обеспечить своих солдат достойными условиями. "С продуктами питания они раз в неделю, как и вода, приходили. Что-то дроном сбрасывали. Условия... Я думаю, хороший хозяин к животным лучше относится. Потом мы начали понимать, что нас, как в народе говорится, просто кинули. Наша и моих двух еще побратимов две позиции, нас остались три позиции. Мы были брошены на произвол. Были времена, когда у нас была бутылочка воды на троих. Есть мы ничего не ели, бывало такое, мы с побратимами мочу колотили, с кофе пили. А так, если дождь шел, то спасал дождь нас. Морально, эмоционально и психологически мы все были подавлены. Такая уже точка кипения, и в этой ситуации ты ничего не можешь сделать", - сказал Пархоменко.
https://ria.ru/20241123/vsu-1985313279.html
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, что был вынужден пить мочу на передовой

Пленный Пархоменко: командование ВСУ бросило без воды, пили мочу на передовой

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский пленный рассказал, что из-за наплевательского отношения своего командования он вместе с другими бойцами ВСУ был вынужден пить мочу на передовой.
Пленный Александр Пархоменко на видео, обнародованном Минобороны РФ, рассказал, что после боевой подготовки, как и другие украинские солдаты, был направлен на позиции ВСУ без должного обмундирования на смерть.
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"После того как я прошел военную подготовку, нас отправили на позицию. Спустя три дня приехал командир, Рафик позывной, показал нам точку, на которой мы будем находиться, наш наблюдательный пункт. Я и еще со мной два побратима. Пробыли мы полных три с половиной месяца. Медицины у нас никакой, только наши аптечки те, которые мы взяли", - рассказал военнопленный.
Он подчеркнул, что украинская армия не способна обеспечить своих солдат достойными условиями.
"С продуктами питания они раз в неделю, как и вода, приходили. Что-то дроном сбрасывали. Условия... Я думаю, хороший хозяин к животным лучше относится. Потом мы начали понимать, что нас, как в народе говорится, просто кинули. Наша и моих двух еще побратимов две позиции, нас остались три позиции. Мы были брошены на произвол. Были времена, когда у нас была бутылочка воды на троих. Есть мы ничего не ели, бывало такое, мы с побратимами мочу колотили, с кофе пили. А так, если дождь шел, то спасал дождь нас. Морально, эмоционально и психологически мы все были подавлены. Такая уже точка кипения, и в этой ситуации ты ничего не можешь сделать", - сказал Пархоменко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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