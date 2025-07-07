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Песков перенаправил вопрос о ситуации с "Южуралзолотом" правоохранителям - РИА Новости, 07.07.2025
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12:47 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/peskov--2027640452.html
Песков перенаправил вопрос о ситуации с "Южуралзолотом" правоохранителям
Песков перенаправил вопрос о ситуации с "Южуралзолотом" правоохранителям - РИА Новости, 07.07.2025
Песков перенаправил вопрос о ситуации с "Южуралзолотом" правоохранителям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил к правоохранительным органам вопрос о ситуации с компанией "Южуралзолото" и заявил, что комментарий о... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:47:00+03:00
2025-07-07T12:47:00+03:00
дмитрий песков
россия
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челябинская область
генеральная прокуратура рф
югк
газпромбанк
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил к правоохранительным органам вопрос о ситуации с компанией "Южуралзолото" и заявил, что комментарий о ней не является прерогативой администрации президента. "Это не является прерогативой администрации президента (комментировать ситуацию - ред.). Это вопрос все-таки, в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам. Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать события вокруг компании "Южуралзолото". Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://ria.ru/20250704/uscherb-2027207875.html
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дмитрий песков, россия, уральский, челябинская область, генеральная прокуратура рф, югк, газпромбанк, экономика
Дмитрий Песков, Россия, Уральский, Челябинская область, Генеральная прокуратура РФ, ЮГК, Газпромбанк, Экономика
Песков перенаправил вопрос о ситуации с "Южуралзолотом" правоохранителям

Песков перенаправил вопрос о ситуации с фирмой "Южуралзолото" правоохранителям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил к правоохранительным органам вопрос о ситуации с компанией "Южуралзолото" и заявил, что комментарий о ней не является прерогативой администрации президента.
"Это не является прерогативой администрации президента (комментировать ситуацию - ред.). Это вопрос все-таки, в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам. Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать события вокруг компании "Южуралзолото".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Челябинской области оценили ущерб экологии от компаний "Южуралзолото"
4 июля, 15:15
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – УральскомЧелябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде
19 марта, 14:28
 
Дмитрий ПесковРоссияУральскийЧелябинская областьГенеральная прокуратура РФЮГКГазпромбанкЭкономика
 
 
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