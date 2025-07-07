https://ria.ru/20250707/perm-2027637744.html

Пермский край отправил бойцам СВО около 60 тонн гумпомощи

Пермский край отправил бойцам СВО около 60 тонн гумпомощи - РИА Новости, 07.07.2025

Пермский край отправил бойцам СВО около 60 тонн гумпомощи

Жители округа в Пермском крае сшили для российских бойцов чебурашек, коробка с игрушками-талисманами, а также мёд, маскировочные сети, оборудование и другие... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:40:00+03:00

2025-07-07T12:40:00+03:00

2025-07-07T12:40:00+03:00

надежные люди

пермский край

красновишерск

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Жители округа в Пермском крае сшили для российских бойцов чебурашек, коробка с игрушками-талисманами, а также мёд, маскировочные сети, оборудование и другие вещи отправлены в зону специальной военной операции, всего около 60 тонн груза, сообщили гуманитарный центр региона и фонд "Единый центр поддержки". "Благодарим Частинский муниципальный округ за предоставленную помощь для солдат: маскировочные сети, мёд, топоры, средства личной гигиены и любимых бойцами чебурашек", - говорится в сообщении гуманитарного центра. На опубликованном организацией фото видна коробка, наполненная трогательными игрушками. Уточняется, что одновременно жители пермского Красновишерска направили в зону СВО 20 "кубов" пиломатериалов для строительства укрытий на передовой. При этом за месяц "Гуманитарный центр Прикамья" отвез участникам СВО 37 тонн груза (около 10 тысяч коробок). Кроме того, региональный благотворительный фонд "Единый центр поддержки" в июне отправил военнослужащим из Пермского края очередные гуманитарные конвои общей массой более 20 тонн. В составе грузов – автомобиль УАЗ, мотоцикл ИЖ, автозапчасти, оборудование, продукты питания, одежда, посылки от семей бойцов. В социальных сетях пользователи часто указывают, что чебурашка считается неофициальным символом российских военных, участвующих в СВО. Персонаж советского мультфильма воспринимается как символ доброты и готовности прийти на помощь.

https://ria.ru/20250701/astrakhan-2026487109.html

https://ria.ru/20250704/voda-2027105297.html

пермский край

красновишерск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермский край, красновишерск, ульяновский автомобильный завод (уаз)