https://ria.ru/20250707/perevod-2027652386.html

Переводчица рассказала, как книги Достоевского помогут культурному обмену

Переводчица рассказала, как книги Достоевского помогут культурному обмену - РИА Новости, 07.07.2025

Переводчица рассказала, как книги Достоевского помогут культурному обмену

Издание нового перевода "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского на корейский язык будет способствовать культурному обмену между Южной Кореей и Россией,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:26:00+03:00

2025-07-07T13:26:00+03:00

2025-07-07T13:30:00+03:00

культура

южная корея

россия

федор достоевский

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СЕУЛ, 7 июл – РИА Новости. Издание нового перевода "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского на корейский язык будет способствовать культурному обмену между Южной Кореей и Россией, рассказала в интервью РИА Новости автор перевода, южнокорейская переводчица Ким Чжон А. Ким Чжон А впервые для Южной Кореи в одиночку перевела все четыре знаменитых романа русского классика Федора Достоевского, 7 июля проходит презентация последней книги, "Братья Карамазовы". "Я думаю, что это может многое дать. Сам факт выхода таких книг уже важен. Ведь если у человека появился интерес к книге, на этом всё не заканчивается. Он читает ее, узнаёт об источнике, об авторе. Если где-то идёт фильм по "Преступлению и наказанию", он скажет: "А, это же то самое", — и тоже обратит внимание. И через это растёт понимание России, ее культуры", - пояснила она. Ким Чжон А добавила, что уделила особое внимание пояснениям и сноскам в ходе перевода, стараясь лучше сохранить и показать читателю русскую культуру. В конце книги даже представлены фотографии некоторых предметов и быта, которым нет примера в Корее. Переводчица отметила, что теперь хочет заниматься популяризацией Достоевского и сейчас готовит книгу, которая кратко приводит отрывки из произведений и поясняет все творчество писателя доступным языком. "Хотелось бы, чтобы такие легкие для понимания людей книги запустили в Южной Корее волну популярности его произведений. Но для действительной популяризации понадобилось бы активизировать и культурное сотрудничество между Россией и нашей страной. Надеюсь, что это вскоре произойдет", - подытожила она. Ким Чжон А получила степень бакалавра по специальности "Русский язык и литература" в Сеульском национальном университете, затем там же — степень магистра по русской литературе. Переехав в США, окончила магистратуру и аспирантуру Университета Иллинойс в Урбана-Шампейн, где защитила докторскую диссертацию по славянской литературе с темой— "Числа и символика в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"". С 2008 года сотрудничает с издательством "Знание создающее знание", специализирующимся на классике. Выпустила сокращённые переводы и комментарии к произведениям Достоевского. Позже приступила к полноценному переводу четырёх великих романов Достоевского. Уже вышли "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", а 7 июля проходит презентация "Братьев Карамазовых". Это делает Ким Чжон А первым переводчиком в Южной Коре, что перевел все четыре этих произведения. Кроме того, она активно публикуется в СМИ, выступает экспертом в области литературы и культуры. Ведёт колонку о Достоевском в газете "Чунан SUNDAY", выступает в радио- и телепередачах, посвящённых русской литературе. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20250702/pesnya-2026836801.html

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южная корея, россия, федор достоевский