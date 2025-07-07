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Первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2025
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Первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно, пишут СМИ
Первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2025
Первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно, пишут СМИ
Первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:34:00+03:00
2025-07-07T02:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее о старте переговоров в катарской столице Дохе сообщал телеканал Al Arabiya. "Первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно... Израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как "реальной власти у нее нет", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на палестинских чиновников, знакомых с ходом переговоров. По информации корреспондента портала Axios Барака Равида, на первой сессии переговоров обсуждался механизм доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В субботу портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник сообщал, что власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с ХАМАС. Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры. Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты 29 июня заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966830010.html
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в мире, израиль, катар, доха, хамас
В мире, Израиль, Катар, Доха, ХАМАС
Первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно, пишут СМИ

Reuters: первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС завершилась безрезультатно

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее о старте переговоров в катарской столице Дохе сообщал телеканал Al Arabiya.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
18 августа 2024, 00:47
"Первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно... Израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как "реальной власти у нее нет", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на палестинских чиновников, знакомых с ходом переговоров.
По информации корреспондента портала Axios Барака Равида, на первой сессии переговоров обсуждался механизм доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
В субботу портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник сообщал, что власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с ХАМАС.
Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры.
Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты 29 июня заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Сторонники ХАМАС на митинге в честь 10-летия со дня смерти духовного лидера группировки шейха Ахмеда Ясина в городе Газа. 23 марта 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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