https://ria.ru/20250707/peregovory-2027565366.html

Первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно, пишут СМИ

Первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2025

Первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно, пишут СМИ

Первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:34:00+03:00

2025-07-07T02:34:00+03:00

2025-07-07T02:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее о старте переговоров в катарской столице Дохе сообщал телеканал Al Arabiya. "Первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно... Израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как "реальной власти у нее нет", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на палестинских чиновников, знакомых с ходом переговоров. По информации корреспондента портала Axios Барака Равида, на первой сессии переговоров обсуждался механизм доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В субботу портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник сообщал, что власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с ХАМАС. Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры. Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты 29 июня заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966830010.html

https://ria.ru/20241109/smi-1982781269.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, доха, хамас