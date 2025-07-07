Первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно, пишут СМИ
Reuters: первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС завершилась безрезультатно
© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее о старте переговоров в катарской столице Дохе сообщал телеканал Al Arabiya.
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
18 августа 2024, 00:47
"Первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно... Израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как "реальной власти у нее нет", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на палестинских чиновников, знакомых с ходом переговоров.
По информации корреспондента портала Axios Барака Равида, на первой сессии переговоров обсуждался механизм доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
В субботу портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник сообщал, что власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с ХАМАС.
Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры.
Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты 29 июня заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
СМИ: Катар под давлением США требует от лидеров ХАМАС уехать из страны
9 ноября 2024, 03:19