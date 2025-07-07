https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html

Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров

Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров - РИА Новости, 07.07.2025

Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров

Спорные моменты в связи с ситуацией в аэропортах из-за временных ограничений должны решаться в пользу пассажиров, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:47:00+03:00

2025-07-07T10:47:00+03:00

2025-07-07T10:47:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спорные моменты в связи с ситуацией в аэропортах из-за временных ограничений должны решаться в пользу пассажиров, сообщила Росавиация. "Перевозчикам крайне важно продолжать эту работу в полном объеме. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!" - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250707/kollaps-2027564762.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)