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Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров - РИА Новости, 07.07.2025
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10:47 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html
Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров
Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров - РИА Новости, 07.07.2025
Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров
Спорные моменты в связи с ситуацией в аэропортах из-за временных ограничений должны решаться в пользу пассажиров, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:47:00+03:00
2025-07-07T10:47:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спорные моменты в связи с ситуацией в аэропортах из-за временных ограничений должны решаться в пользу пассажиров, сообщила Росавиация. "Перевозчикам крайне важно продолжать эту работу в полном объеме. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!" - сообщили в Росавиации.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров

Росавиация: спорные моменты в аэропортах должны решаться в пользу пассажиров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Обстановка в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спорные моменты в связи с ситуацией в аэропортах из-за временных ограничений должны решаться в пользу пассажиров, сообщила Росавиация.
"Перевозчикам крайне важно продолжать эту работу в полном объеме. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!" - сообщили в Росавиации.
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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