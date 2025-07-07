https://ria.ru/20250707/partner-2027638247.html
Москва и Баку должны оставаться партнерами, заявил Песков
Москва и Баку должны оставаться партнерами, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2025
Москва и Баку должны оставаться партнерами, заявил Песков
Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться партнерами и союзниками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:41:00+03:00
2025-07-07T12:41:00+03:00
2025-07-07T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться партнерами и союзниками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы по-прежнему являемся сторонниками. Считаем, что логика говорит только об одном, что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее", - сказал Песков журналистам.
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москва, россия, дмитрий песков, азербайджан, в мире
Москва, Россия, Дмитрий Песков, Азербайджан, В мире
Москва и Баку должны оставаться партнерами, заявил Песков
Песков: Москва и Баку должны оставаться партнерами и союзниками