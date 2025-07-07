https://ria.ru/20250707/parkovka-2027725454.html
СК оцепил парковку в Одинцово, где нашли тело Старовойта
СК оцепил парковку в Одинцово, где нашли тело Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
СК оцепил парковку в Одинцово, где нашли тело Старовойта
Следователи СК работают на парковке в парке в подмосковном Одинцово, где, предположительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, территория... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:31:00+03:00
2025-07-07T17:31:00+03:00
2025-07-07T18:21:00+03:00
происшествия
одинцово
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курская область
светлана петренко
роман старовойт
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 7 июл - РИА Новости. Следователи СК работают на парковке в парке в подмосковном Одинцово, где, предположительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, территория оцеплена полицией, передает корреспондент РИА Новости с места.В настоящее время на парковке парка в Одинцово работают следователи СК - именно там, по предварительным данным, нашли тело экс-министра транспорта Романа Старовойта.Территория оцеплена полицией, к месту стягиваются журналисты.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.
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Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-07T17:31
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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
2025-07-07T17:31
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происшествия, одинцово, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, светлана петренко, роман старовойт
Происшествия, Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курская область, Светлана Петренко, Роман Старовойт
СК оцепил парковку в Одинцово, где нашли тело Старовойта
Опубликованы кадры работы СК на парковке в Одинцово, где нашли тело Старовойта