https://ria.ru/20250707/parkovka-2027725454.html

СК оцепил парковку в Одинцово, где нашли тело Старовойта

СК оцепил парковку в Одинцово, где нашли тело Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025

СК оцепил парковку в Одинцово, где нашли тело Старовойта

Следователи СК работают на парковке в парке в подмосковном Одинцово, где, предположительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, территория... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:31:00+03:00

2025-07-07T17:31:00+03:00

2025-07-07T18:21:00+03:00

происшествия

одинцово

следственный комитет россии (ск рф)

россия

курская область

светлана петренко

роман старовойт

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 7 июл - РИА Новости. Следователи СК работают на парковке в парке в подмосковном Одинцово, где, предположительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, территория оцеплена полицией, передает корреспондент РИА Новости с места.В настоящее время на парковке парка в Одинцово работают следователи СК - именно там, по предварительным данным, нашли тело экс-министра транспорта Романа Старовойта.Территория оцеплена полицией, к месту стягиваются журналисты.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

одинцово

россия

курская область

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Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-07T17:31 true PT0M08S

Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт 2025-07-07T17:31 true PT0M10S

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происшествия, одинцово, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, светлана петренко, роман старовойт