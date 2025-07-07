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Российские авиакомпании отменили 485 рейсов за два дня - РИА Новости, 07.07.2025
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10:10 07.07.2025
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Российские авиакомпании отменили 485 рейсов за два дня
Российские авиакомпании отменили 485 рейсов за два дня - РИА Новости, 07.07.2025
Российские авиакомпании отменили 485 рейсов за два дня
Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали - 1,9 тысяч, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025
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общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали - 1,9 тысяч, сообщила Росавиация. "Начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки - 199 тысяч, на питание - 155 тысяч", - говорится в сообщении.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Российские авиакомпании отменили 485 рейсов за два дня

Росавиация: авиакомпании с 5 июля по 7 июля отменили 485 рейсов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Обстановка в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали - 1,9 тысяч, сообщила Росавиация.
"Начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки - 199 тысяч, на питание - 155 тысяч", - говорится в сообщении.
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Группа "Блестящие" застряла в Шереметьево
6 июля, 00:14
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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