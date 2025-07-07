https://ria.ru/20250707/otmena-2027601079.html

Российские авиакомпании отменили 485 рейсов за два дня

Российские авиакомпании отменили 485 рейсов за два дня - РИА Новости, 07.07.2025

Российские авиакомпании отменили 485 рейсов за два дня

Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали - 1,9 тысяч, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:10:00+03:00

2025-07-07T10:10:00+03:00

2025-07-07T10:10:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали - 1,9 тысяч, сообщила Росавиация. "Начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки - 199 тысяч, на питание - 155 тысяч", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250706/blestyaschie-2027430356.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество