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Западные страны внесли в ООН резолюцию против поставок оружия - РИА Новости, 07.07.2025
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22:48 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/oruzhie-2027788626.html
Западные страны внесли в ООН резолюцию против поставок оружия
Западные страны внесли в ООН резолюцию против поставок оружия - РИА Новости, 07.07.2025
Западные страны внесли в ООН резолюцию против поставок оружия
На 59-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) 21 страна, поставляющая оружие ВСУ, представила резолюцию, призывающую все государства воздерживаться от... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:48:00+03:00
2025-07-07T22:48:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости. На 59-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) 21 страна, поставляющая оружие ВСУ, представила резолюцию, призывающую все государства воздерживаться от поставок оружия, когда имеется очевидный риск того, что такое оружие может применяться для совершения серьезных нарушений международного права. Из 36 стран, представивших эту резолюцию, 21 с февраля 2022 года поставили Украине оружия на общую сумму в десятки миллиардов долларов. "(Резолюция – ред.) призывает… Все государства воздерживаться от поставок оружия, когда по их оценке в соответствии с их применимыми внутренними законами, подзаконными актами и процедурами, международными обязательствами и другими обязанностями, включая проявление должной осмотрительности, имеется очевидный риск того, что такое оружие может применяться для совершения или содействия совершению серьезных нарушений или ущемлений международного права прав человека", - следует из текста резолюции, опубликованного в интранете СПЧ ООН. В резолюции также подчеркивается "необходимость предотвращения и прекращения" всех нарушений международного права в результате поставок оружия. В конце июня глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила РИА Новости, что представители Запада в ОБСЕ игнорируют свидетельства применения западного оружия против гражданской инфраструктуры. В мае 2025 года посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что более 6,8 тысячи мирных россиян, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года от рук украинских боевиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250404/oon-2009389960.html
https://ria.ru/20250630/oon-2026333131.html
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в мире, россия, украина, вена, юлия жданова, родион мирошник, сергей лавров, оон, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вена, Юлия Жданова, Родион Мирошник, Сергей Лавров, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
Западные страны внесли в ООН резолюцию против поставок оружия

Западные страны выступили против поставок оружия, несмотря на помощь Украине

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости. На 59-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) 21 страна, поставляющая оружие ВСУ, представила резолюцию, призывающую все государства воздерживаться от поставок оружия, когда имеется очевидный риск того, что такое оружие может применяться для совершения серьезных нарушений международного права.
Из 36 стран, представивших эту резолюцию, 21 с февраля 2022 года поставили Украине оружия на общую сумму в десятки миллиардов долларов.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В СПЧ ООН более 20 стран не поддержали мандат антироссийской комиссии
4 апреля, 17:14
"(Резолюция – ред.) призывает… Все государства воздерживаться от поставок оружия, когда по их оценке в соответствии с их применимыми внутренними законами, подзаконными актами и процедурами, международными обязательствами и другими обязанностями, включая проявление должной осмотрительности, имеется очевидный риск того, что такое оружие может применяться для совершения или содействия совершению серьезных нарушений или ущемлений международного права прав человека", - следует из текста резолюции, опубликованного в интранете СПЧ ООН.
В резолюции также подчеркивается "необходимость предотвращения и прекращения" всех нарушений международного права в результате поставок оружия.
В конце июня глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила РИА Новости, что представители Запада в ОБСЕ игнорируют свидетельства применения западного оружия против гражданской инфраструктуры.
В мае 2025 года посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что более 6,8 тысячи мирных россиян, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года от рук украинских боевиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ООН обвинила Украину в нарушении международного права
30 июня, 16:13
 
В миреРоссияУкраинаВенаЮлия ЖдановаРодион МирошникСергей ЛавровООННАТОВооруженные силы Украины
 
 
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