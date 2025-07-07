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В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:21 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/opasnost-2027582661.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 07.07.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:21:00+03:00
2025-07-07T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее он сообщил, что в регионе ввели режим "Беспилотная опасность", а в целях безопасности граждан также введены временные ограничения работы мобильного интернета. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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пензенская область
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пензенская область, олег мельниченко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Происшествия
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Мельниченко сообщил об отмене режима опасности БПЛА в Пензенской области

© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области Город Пенза
Город Пенза - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области
Город Пенза. Архивное фото
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее он сообщил, что в регионе ввели режим "Беспилотная опасность", а в целях безопасности граждан также введены временные ограничения работы мобильного интернета.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПензенская областьОлег МельниченкоПроисшествия
 
 
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