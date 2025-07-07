https://ria.ru/20250707/opasnost-2027582661.html

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 07.07.2025

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:21:00+03:00

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2025-07-07T08:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

пензенская область

олег мельниченко

происшествия

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее он сообщил, что в регионе ввели режим "Беспилотная опасность", а в целях безопасности граждан также введены временные ограничения работы мобильного интернета. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

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Ольга Фомченкова

пензенская область, олег мельниченко, происшествия