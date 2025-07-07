https://ria.ru/20250707/opasnost-2027579075.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.07.2025

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T07:22:00+03:00

2025-07-07T07:22:00+03:00

2025-07-07T07:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили в 23.57 мск воскресенья, она действовала около семи часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность