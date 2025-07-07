https://ria.ru/20250707/opasnost-2027557655.html

Россиянам объяснили, в чем опасность касс самообслуживания

Россиянам объяснили, в чем опасность касс самообслуживания - РИА Новости, 07.07.2025

Россиянам объяснили, в чем опасность касс самообслуживания

Опасения пользоваться кассами самообслуживания в магазинах нередко беспочвенны, но кое на что следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:15:00+03:00

2025-07-07T02:15:00+03:00

2025-07-07T02:15:00+03:00

общество

технологии

мери валишвили

рэу имени г. в. плеханова

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Опасения пользоваться кассами самообслуживания в магазинах нередко беспочвенны, но кое на что следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.В целом особого риска с точки зрения сохранности средств такие кассы не несут. Как и в случае с живыми кассирами, нужно быть внимательным при покупке и обращать внимание на находящихся поблизости подозрительных лиц.“Многие опасаются, что с карты спишут средства, подсмотрев номер, CVV и ПИН-код. Но сделать цифровой двойник карты при оплате в магазине невозможно так же, как и скомпрометировать данные карты”, — говорит Валишвили.В случае ошибочного сканирования (например, двойного или товаров из корзины предыдущего покупателя) нужно обратиться к дежурному менеджеру — как правило, он дежурит у касс самообслуживания. Лучше сделать это своевременно: если ошибка обнаружена после выхода из магазина, доказать что-то будет сложнее.

https://ria.ru/20250616/spisanie-2023027190.html

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общество, технологии, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, россия