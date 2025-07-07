https://ria.ru/20250707/oon-2027770471.html
В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что в торговой войне РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:10:00+03:00
2025-07-07T20:10:00+03:00
2025-07-07T20:10:00+03:00
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ООН, 7 июл – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что в торговой войне победителей. "В торговой войне нет победителей", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, причем никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины.
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сша, бразилия, вашингтон (штат), стефан дюжаррик, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, брикс, оон, в мире
США, Бразилия, Вашингтон (штат), Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, ООН, В мире
В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
Дюжаррик на угрозы Трампа ответил, что в торговой войне нет победителей