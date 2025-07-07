https://ria.ru/20250707/oon-2027770471.html

В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС

В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025

В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что в торговой войне РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:10:00+03:00

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2025-07-07T20:10:00+03:00

сша

бразилия

вашингтон (штат)

стефан дюжаррик

дональд трамп

луис инасиу лула да силва

брикс

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ООН, 7 июл – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что в торговой войне победителей. "В торговой войне нет победителей", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, причем никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины.

https://ria.ru/20250707/mid-2027613843.html

сша

бразилия

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