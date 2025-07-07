https://ria.ru/20250707/odessa-2027563006.html
В Одессе прогремели новые взрывы
В Одессе прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.07.2025
В Одессе прогремели новые взрывы
В Одессе прогремели две серии взрывов, сообщается в Telegram украинского 24-го телеканала. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:48:00+03:00
2025-07-07T01:48:00+03:00
2025-07-07T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Одессе прогремели две серии взрывов, сообщается в Telegram украинского 24-го телеканала."Снова взрывы в Одессе", — говорится в публикации.Ранее СМИ уже сообщали о таких инцидентах в городе. Там уже несколько часов звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
В Одессе прогремели новые взрывы
В Одессе после воздушной тревоги прогремели новые взрывы