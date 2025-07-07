https://ria.ru/20250707/odessa-2027563006.html

В Одессе прогремели новые взрывы

В Одессе прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.07.2025

В Одессе прогремели новые взрывы

В Одессе прогремели две серии взрывов, сообщается в Telegram украинского 24-го телеканала. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T01:48:00+03:00

2025-07-07T01:48:00+03:00

2025-07-07T02:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесса

в мире

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Одессе прогремели две серии взрывов, сообщается в Telegram украинского 24-го телеканала."Снова взрывы в Одессе", — говорится в публикации.Ранее СМИ уже сообщали о таких инцидентах в городе. Там уже несколько часов звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

одесса, в мире, вооруженные силы украины, россия