https://ria.ru/20250707/odessa-2027560703.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2025

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы звучат в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.07.2025

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы звучат в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Одессе прозвучал взрыв... В Одессе снова было слышно взрывы", - говорится в публикациях в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, а также в Николаевской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

полтавская область

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Дарья Буймова

одесса, в мире, россия, полтавская область, вооруженные силы украины