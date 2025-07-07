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В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина

В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 07.07.2025

В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина

В Брянской области при ударе украинских БПЛА пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:27:00+03:00

2025-07-07T08:27:00+03:00

2025-07-07T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

брянская область

климовский район

происшествия

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Брянской области при ударе украинских БПЛА пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница", — написал губернатор.Как отметил Богомаз:Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

климовский район

россия

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2025

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вооруженные силы украины, брянская область, климовский район, происшествия, александр богомаз, россия