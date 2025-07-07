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В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина
В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 07.07.2025
В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина
В Брянской области при ударе украинских БПЛА пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:27:00+03:00
2025-07-07T08:27:00+03:00
2025-07-07T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
климовский район
происшествия
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Брянской области при ударе украинских БПЛА пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница", — написал губернатор.Как отметил Богомаз:Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
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В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина
В Брянской области при ударе дронов ВСУ пострадала женщина