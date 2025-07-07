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В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 07.07.2025 (обновлено: 09:12 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/obstrel-2027583181.html
В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина
В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 07.07.2025
В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина
В Брянской области при ударе украинских БПЛА пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:27:00+03:00
2025-07-07T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
климовский район
происшествия
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Брянской области при ударе украинских БПЛА пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница", — написал губернатор.Как отметил Богомаз:Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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вооруженные силы украины, брянская область, климовский район, происшествия, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Климовский район, Происшествия, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области при ударе БПЛА пострадала женщина

В Брянской области при ударе дронов ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Брянской области при ударе украинских БПЛА пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница", — написал губернатор.
Как отметил Богомаз:
  • женщину доставили в больницу;
  • врачи оказали ей необходимую помощь;
  • противник продолжает наносить удары по приграничью;
  • жителям региона следует быть осторожными и бдительными.
Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБрянская областьКлимовский районПроисшествияАлександр БогомазРоссия
 
 
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