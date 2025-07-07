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Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине - РИА Новости, 07.07.2025
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06:23 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/obse-2027575968.html
Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине
Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине
Представители Западной Европы и Лондона в ОБСЕ не хотят двигаться в сторону политурегулирования по Украине, ставят ультиматумы, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:23:00+03:00
2025-07-07T06:23:00+03:00
в мире
западная европа
украина
россия
максим буякевич
обсе
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Представители Западной Европы и Лондона в ОБСЕ не хотят двигаться в сторону политурегулирования по Украине, ставят ультиматумы, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Их подход к политическому урегулированию сейчас абсолютно нереалистичен и не учитывает интересы России. Все сценарии, разрабатываемые европейскими аналитиками, имеют ультимативный характер, что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня", - сказал Буякевич. Он напомнил, что Москва неоднократно объясняла, почему не пойдёт на одностороннюю и безусловную паузу. "Никто не собирается давать Украине время на перевооружение и перегруппировку, чего так желают западные оппоненты", - пояснил собеседник агентства. Таким образом, по его словам, ни у Западной Европы, ни у Великобритании, "которая фактически стала их главным внешнеполитическим куратором", нет желания или стремления к реальному политическому урегулированию. "Их риторика воинственна и направлена на милитаризацию Европы и продолжение военной поддержки Украины", - заключил зампостпреда.
https://ria.ru/20250704/obse-2027087416.html
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в мире, западная европа, украина, россия, максим буякевич, обсе
В мире, Западная Европа, Украина, Россия, Максим Буякевич, ОБСЕ
Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Запад не хочет политурегулирования по Украине

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Представители Западной Европы и Лондона в ОБСЕ не хотят двигаться в сторону политурегулирования по Украине, ставят ультиматумы, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Их подход к политическому урегулированию сейчас абсолютно нереалистичен и не учитывает интересы России. Все сценарии, разрабатываемые европейскими аналитиками, имеют ультимативный характер, что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня", - сказал Буякевич.
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Он напомнил, что Москва неоднократно объясняла, почему не пойдёт на одностороннюю и безусловную паузу.
«
"Никто не собирается давать Украине время на перевооружение и перегруппировку, чего так желают западные оппоненты", - пояснил собеседник агентства.
Таким образом, по его словам, ни у Западной Европы, ни у Великобритании, "которая фактически стала их главным внешнеполитическим куратором", нет желания или стремления к реальному политическому урегулированию.
"Их риторика воинственна и направлена на милитаризацию Европы и продолжение военной поддержки Украины", - заключил зампостпреда.
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