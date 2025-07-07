Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине
Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Запад не хочет политурегулирования по Украине
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Представители Западной Европы и Лондона в ОБСЕ не хотят двигаться в сторону политурегулирования по Украине, ставят ультиматумы, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Их подход к политическому урегулированию сейчас абсолютно нереалистичен и не учитывает интересы России. Все сценарии, разрабатываемые европейскими аналитиками, имеют ультимативный характер, что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня", - сказал Буякевич.
Он напомнил, что Москва неоднократно объясняла, почему не пойдёт на одностороннюю и безусловную паузу.
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"Никто не собирается давать Украине время на перевооружение и перегруппировку, чего так желают западные оппоненты", - пояснил собеседник агентства.
Таким образом, по его словам, ни у Западной Европы, ни у Великобритании, "которая фактически стала их главным внешнеполитическим куратором", нет желания или стремления к реальному политическому урегулированию.
"Их риторика воинственна и направлена на милитаризацию Европы и продолжение военной поддержки Украины", - заключил зампостпреда.