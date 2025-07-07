https://ria.ru/20250707/obse-2027575968.html

Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине

Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине - РИА Новости, 07.07.2025

Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине

Представители Западной Европы и Лондона в ОБСЕ не хотят двигаться в сторону политурегулирования по Украине, ставят ультиматумы, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:23:00+03:00

2025-07-07T06:23:00+03:00

2025-07-07T06:23:00+03:00

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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Представители Западной Европы и Лондона в ОБСЕ не хотят двигаться в сторону политурегулирования по Украине, ставят ультиматумы, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Их подход к политическому урегулированию сейчас абсолютно нереалистичен и не учитывает интересы России. Все сценарии, разрабатываемые европейскими аналитиками, имеют ультимативный характер, что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня", - сказал Буякевич. Он напомнил, что Москва неоднократно объясняла, почему не пойдёт на одностороннюю и безусловную паузу. "Никто не собирается давать Украине время на перевооружение и перегруппировку, чего так желают западные оппоненты", - пояснил собеседник агентства. Таким образом, по его словам, ни у Западной Европы, ни у Великобритании, "которая фактически стала их главным внешнеполитическим куратором", нет желания или стремления к реальному политическому урегулированию. "Их риторика воинственна и направлена на милитаризацию Европы и продолжение военной поддержки Украины", - заключил зампостпреда.

https://ria.ru/20250704/obse-2027087416.html

https://ria.ru/20250630/zapad-2026198233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, западная европа, украина, россия, максим буякевич, обсе