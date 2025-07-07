https://ria.ru/20250707/obman-2027557303.html

Раскрыто, как могут обманывать с арендой жилья в путешествии

Раскрыто, как могут обманывать с арендой жилья в путешествии - РИА Новости, 07.07.2025

Раскрыто, как могут обманывать с арендой жилья в путешествии

Россиянам стоит быть внимательными при выборе жилья для аренды на отдыхе, чтобы не нарваться на мошенников, рассказала агентству "Прайм" юрист, член Гильдии... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T03:15:00+03:00

2025-07-07T03:15:00+03:00

2025-07-07T10:42:00+03:00

общество

жилье

алла георгиева

единый государственный экзамен (егэ)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россиянам стоит быть внимательными при выборе жилья для аренды на отдыхе, чтобы не нарваться на мошенников, рассказала агентству "Прайм" юрист, член Гильдии риелторов столицы Алла Георгиева.По ее словам, злоумышленники могут снимать красивые видеоролики с рекламой жилья и предлагать за него цену, которая гораздо ниже средней в данной местности. Когда по объявлению начинают звонить, выясняется, что такой квартиры уже нет, и предлагают снять другую. При этом самой красивой квартиры может вообще не существовать.Еще один способ обмана связан с оплатой жилья. Стоит насторожиться, если арендодатель просить заранее внести большую сумму или оплатить все полностью до приезда. Можно потерять деньги и не получить жилье."Бывает и другой способ — внести один рубль вроде как для гарантии договоренности. Мошенники уговаривают жертву, присылают ссылку. Если по ней перейти, у злоумышленников появляется доступ ко всем деньгам, которые есть на карте", — рассказала Георгиева.Кроме того, жилье может сдаваться в субаренду без уведомления других собственников. Также владельцы квартиры могут обвинить жильцов в поломке мебели и бытовой техники, хотя она изначально была нерабочей.Как пояснила Георгиева, для защиты от мошенников необходимо пользоваться проверенными сервисами для аренды жилья и читать отзывы. Важно составлять договор и акт приема-передачи, проверять документы и не переходить по ссылкам, которые отправляет вам сам арендодатель. При заселении оплачивать аренду лучше переводом. Если передаются наличные, стоит оформить расписку.

https://ria.ru/20250528/rassrochka-2019453246.html

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общество, жилье, алла георгиева, единый государственный экзамен (егэ), мошенничество, россия