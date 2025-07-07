https://ria.ru/20250707/novosibirsk-2027578551.html

Новосибирск претендует на звание культурной столицы России

Новосибирск претендует на звание культурной столицы России - РИА Новости, 07.07.2025

Новосибирск претендует на звание культурной столицы России

Новосибирск официально подал документы и претендует на звание культурной столицы России в 2027 году, сообщил в понедельник мэр Максим Кудрявцев на оперативном... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T07:15:00+03:00

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культура

россия

новосибирск

новосибирская область

максим кудрявцев

культура

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Новосибирск официально подал документы и претендует на звание культурной столицы России в 2027 году, сообщил в понедельник мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. "Новосибирск официально подал документацию заявки на участие в конкурсе среди городов Российской Федерации "Культурная столица" 2027 года. Конкурс проходит в несколько этапов, финалистов и победителей определит экспертный совет", - сказал градоначальник. Он пояснил, что одновременно на "Госуслугах" проходит народное голосование за звание культурной столицы, где каждый житель России может отдать свой голос за один из городов из числа участников. Эти голоса будут учтены экспертами в финале конкурса. "На сегодняшний день Новосибирск находится на втором месте в общем зачете. Призываю всех жителей региона проголосовать и поддержать наш город в проекте… Убежден, что статус культурной столицы даст мощный импульс для развития культурной инфраструктуры, привлечения туристов и поддержки творческих инициатив регионального центра и всей Новосибирской области", - сказал Кудрявцев. Федеральный конкурс "Культурная столица года" организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Культурной столицей России в 2024 году был Нижний Новгород, в текущем году – Грозный, в 2026 году – Омск.

https://ria.ru/20250526/vologda-2019135943.html

https://ria.ru/20250215/groznyy-1999616111.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, новосибирск, новосибирская область, максим кудрявцев, культура