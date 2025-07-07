Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек
В нескольких округах Техаса подтвердили смерть 80 человек из-за наводнения
© AP Photo / Julio CortezПоследствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
© AP Photo / Julio Cortez
Последствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал сообщал минимум о 68 погибших.
В Нигерии из-за наводнения погибли более 150 человек
31 мая, 12:43
"Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр - там подтверждена смерть минимум 68 человек.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.
Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас
6 июля, 19:10