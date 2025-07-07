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Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек

Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек - РИА Новости, 07.07.2025

Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек

Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 07.07.2025

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Ранее телеканал сообщал минимум о 68 погибших. "Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением", - говорится в публикации на сайте телеканала. Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр - там подтверждена смерть минимум 68 человек. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.

https://ria.ru/20250531/chislo-2020120987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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