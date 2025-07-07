https://ria.ru/20250707/nauka-2026734506.html

Найден способ прогнозировать заболевание, приводящее к бесплодию

Найден способ прогнозировать заболевание, приводящее к бесплодию - РИА Новости, 07.07.2025

Найден способ прогнозировать заболевание, приводящее к бесплодию

Уникальную комбинацию генов, которая способствует увеличению риска развития опасного гинекологического заболевания — гиперплазии эндометрия — впервые в мире... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:00:00+03:00

2025-07-07T09:00:00+03:00

2025-07-07T15:17:00+03:00

наука

наука

университетская наука

медицина

здоровье - общество

белгородская область

белгородский государственный университет

российские инновации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026734880_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_18e7bf42c19d55b4b3c57112aee62f1d.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уникальную комбинацию генов, которая способствует увеличению риска развития опасного гинекологического заболевания — гиперплазии эндометрия — впервые в мире обнаружили ученые БелГУ. Это открытие позволит предсказывать болезнь задолго до появления первых симптомов, сообщили в пресс-службе вуза.Гиперплазия эндометрия — распространенное гинекологическое заболевание, для которого характерно избыточное разрастание слизистой оболочки матки, способное привести к опасным для жизни состояниям — раку эндометрия и тяжелым маточным кровотечениям.На долю гиперпластических процессов среди гинекологических заболеваний приходится от 10 до 50 процентов, рассказали специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Особую значимость проблеме придает то, что хирургическому лечению подвергаются около 40 процентов молодых пациенток, что приводит к бесплодию.Существующие методы диагностики часто выявляют заболевание уже при выраженных изменениях эндометрия. При этом традиционные подходы к лечению, например, гормональная терапия или хирургическое вмешательство, не всегда обеспечивают желаемый результат и могут сопровождаться осложнениями. По этой причине важное значение приобретают исследования, направленные на раннее выявление предрасположенности к развитию гиперплазии эндометрия.Как рассказали ученые БелГУ, современная медицина все чаще обращается к генетике, чтобы предсказывать болезни до их появления. Специалисты университета провели исследование, которое позволило установить, что наличие у пациенток комбинации генетических вариантов rs11031002-TT гена FSHB х rs112295236-CG гена SLC22A10 х rs11031005-TT гена FSHB х rs148982377-TT гена ZNF789 приводит к значительному повышению риска гиперплазии эндометрия."Эти данные являются уникальными, получены впервые в мире и позволяют прогнозировать риск заболевания на генетическом уровне", — рассказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ" Михаил Чурносов.В исследовании приняли участие 1493 женщины, 520 из которых страдали гиперплазией эндометрия, а 973 — составили контрольную группу. Специалисты осуществляли анализ полиморфизма генов, участвующих в регуляции уровня половых гормонов."Полученные результаты открывают путь к персонализированной оценке риска развития гиперплазии эндометрия. Мы сможем формировать группы риска среди клинически здоровых женщин и проводить среди них превентивные мероприятия, что повысит эффективность ранней диагностики и профилактики", — прокомментировал Чурносов.Ученые подчеркивают, что внедрение этих данных в клиническую практику позволит не только предотвращать развитие заболевания, но и снижать количество хирургических вмешательств.Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".

https://ria.ru/20250625/nauka-2025043473.html

https://ria.ru/20230201/nauka-1847633568.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, медицина, здоровье - общество, белгородская область, белгородский государственный университет, российские инновации, качество жизни