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Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за Украины - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 07.07.2025 (обновлено: 10:48 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/napryazhennost--2027611184.html
Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за Украины
Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за Украины - РИА Новости, 07.07.2025
Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за Украины
Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:47:00+03:00
2025-07-07T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на фоне разных подходов к взаимодействию с США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По информации газеты, из-за стагнации по вопросу переговоров по Украине британские и французские чиновники "выражают некоторое раздражение" по поводу того, как другая сторона взаимодействует "с переменчивым президентом" США Дональдом Трампом. "Есть признаки напряженности в действиях двух стран по обеспечению переговоров о прекращении огня на Украине. Двое французских чиновников признали отсутствие общего курса в "коалиции желающих", предположив, что частично проблема связана с тем, сколько значения придает Великобритания гарантиям безопасности США, которые пока не материализовались", - говорится в сообщении газеты. По словам неназванного британского дипломата, подход Стармера к взаимодействию с США "намного более осторожный", чем подход Макрона, и Великобритания больше старается "потешить эго" Трампа. Как отметил в беседе с изданием бывший французский дипломат Франсуа-Жозеф Шичан, встреча "коалиции желающих" на этой неделе в Лондоне должна стать "саммитом примирения", однако на ней будут разногласия, в частности, по тому, "как обращаться с Трампом". На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон и Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
https://ria.ru/20250707/koyter-2027601741.html
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
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украина, сша, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, фридрих мерц, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, В мире
Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за Украины

Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за ситуации на Украине

© Фото опубликовано Андреем ЕрмакомДональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото опубликовано Андреем Ермаком
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на фоне разных подходов к взаимодействию с США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По информации газеты, из-за стагнации по вопросу переговоров по Украине британские и французские чиновники "выражают некоторое раздражение" по поводу того, как другая сторона взаимодействует "с переменчивым президентом" США Дональдом Трампом.
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"Есть признаки напряженности в действиях двух стран по обеспечению переговоров о прекращении огня на Украине. Двое французских чиновников признали отсутствие общего курса в "коалиции желающих", предположив, что частично проблема связана с тем, сколько значения придает Великобритания гарантиям безопасности США, которые пока не материализовались", - говорится в сообщении газеты.
По словам неназванного британского дипломата, подход Стармера к взаимодействию с США "намного более осторожный", чем подход Макрона, и Великобритания больше старается "потешить эго" Трампа.
Как отметил в беседе с изданием бывший французский дипломат Франсуа-Жозеф Шичан, встреча "коалиции желающих" на этой неделе в Лондоне должна стать "саммитом примирения", однако на ней будут разногласия, в частности, по тому, "как обращаться с Трампом".
На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон и Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
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