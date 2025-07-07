https://ria.ru/20250707/napryazhennost--2027611184.html

Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за Украины

Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за Украины - РИА Новости, 07.07.2025

Politico: в коалиции желающих возникла напряженность из-за Украины

Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:47:00+03:00

2025-07-07T10:47:00+03:00

2025-07-07T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

великобритания

дональд трамп

владимир зеленский

фридрих мерц

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017416018_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_47a7439effb96820aec861ab3aa98ae6.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на фоне разных подходов к взаимодействию с США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По информации газеты, из-за стагнации по вопросу переговоров по Украине британские и французские чиновники "выражают некоторое раздражение" по поводу того, как другая сторона взаимодействует "с переменчивым президентом" США Дональдом Трампом. "Есть признаки напряженности в действиях двух стран по обеспечению переговоров о прекращении огня на Украине. Двое французских чиновников признали отсутствие общего курса в "коалиции желающих", предположив, что частично проблема связана с тем, сколько значения придает Великобритания гарантиям безопасности США, которые пока не материализовались", - говорится в сообщении газеты. По словам неназванного британского дипломата, подход Стармера к взаимодействию с США "намного более осторожный", чем подход Макрона, и Великобритания больше старается "потешить эго" Трампа. Как отметил в беседе с изданием бывший французский дипломат Франсуа-Жозеф Шичан, встреча "коалиции желающих" на этой неделе в Лондоне должна стать "саммитом примирения", однако на ней будут разногласия, в частности, по тому, "как обращаться с Трампом". На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон и Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.

https://ria.ru/20250707/koyter-2027601741.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

украина

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, фридрих мерц, в мире