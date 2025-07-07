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Появились подробности о состоянии сотрудника ДПС, раненного в Нальчике - РИА Новости, 07.07.2025
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10:43 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/nalchik-2027610168.html
Появились подробности о состоянии сотрудника ДПС, раненного в Нальчике
Появились подробности о состоянии сотрудника ДПС, раненного в Нальчике - РИА Новости, 07.07.2025
Появились подробности о состоянии сотрудника ДПС, раненного в Нальчике
Сотрудник ДПС, получивший ножевые ранения при нападении в Нальчике, по-прежнему остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:43:00+03:00
2025-07-07T10:43:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
нальчик
россия
урванский район
казбек коков
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Сотрудник ДПС, получивший ножевые ранения при нападении в Нальчике, по-прежнему остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. "Раненый полицейский по-прежнему находится в реанимации республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ. Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики, он пытался завладеть табельным оружием полицейского.
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нальчик
россия
урванский район
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происшествия, здоровье - общество, нальчик, россия, урванский район, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Нальчик, Россия, Урванский район, Казбек Коков, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о состоянии сотрудника ДПС, раненного в Нальчике

Раненный в Нальчике сотрудник ДПС остается в реанимации в тяжелом состоянии

Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Кадр видео из соцсетей
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Кадр видео из соцсетей
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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Сотрудник ДПС, получивший ножевые ранения при нападении в Нальчике, по-прежнему остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Раненый полицейский по-прежнему находится в реанимации республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства
Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ. Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики, он пытался завладеть табельным оружием полицейского.
Место нападения на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНальчикРоссияУрванский районКазбек КоковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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