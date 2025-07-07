https://ria.ru/20250707/nalchik-2027610168.html

Появились подробности о состоянии сотрудника ДПС, раненного в Нальчике

Появились подробности о состоянии сотрудника ДПС, раненного в Нальчике - РИА Новости, 07.07.2025

Появились подробности о состоянии сотрудника ДПС, раненного в Нальчике

Сотрудник ДПС, получивший ножевые ранения при нападении в Нальчике, по-прежнему остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:43:00+03:00

2025-07-07T10:43:00+03:00

2025-07-07T10:43:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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урванский район

казбек коков

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Сотрудник ДПС, получивший ножевые ранения при нападении в Нальчике, по-прежнему остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. "Раненый полицейский по-прежнему находится в реанимации республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ. Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики, он пытался завладеть табельным оружием полицейского.

https://ria.ru/20250506/mahachkala-2015394300.html

нальчик

россия

урванский район

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происшествия, здоровье - общество, нальчик, россия, урванский район, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф)