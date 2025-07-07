https://ria.ru/20250707/naemnik-2027564039.html

Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор

Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор - РИА Новости, 07.07.2025

Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 21 июля рассмотрит жалобу на заочный приговор подданному Великобритании Ариэлю Моше, получившему шесть лет за участие... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:10:00+03:00

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россия

украина

великобритания

московский городской суд

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 21 июля рассмотрит жалобу на заочный приговор подданному Великобритании Ариэлю Моше, получившему шесть лет за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 21 июля в 12:00", - сказали в суде. Британец заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Ранее Мосгорсуд заочно приговорил его к шести годам колонии по обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.

https://ria.ru/20250630/naemnik-2026361958.html

https://ria.ru/20250701/naemnik-2026584360.html

россия

украина

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, великобритания, московский городской суд, москва