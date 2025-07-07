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Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор - РИА Новости, 07.07.2025
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02:10 07.07.2025 (обновлено: 02:11 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/naemnik-2027564039.html
Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор
Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор - РИА Новости, 07.07.2025
Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 21 июля рассмотрит жалобу на заочный приговор подданному Великобритании Ариэлю Моше, получившему шесть лет за участие... РИА Новости, 07.07.2025
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россия
украина
великобритания
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 21 июля рассмотрит жалобу на заочный приговор подданному Великобритании Ариэлю Моше, получившему шесть лет за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 21 июля в 12:00", - сказали в суде. Британец заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Ранее Мосгорсуд заочно приговорил его к шести годам колонии по обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.
https://ria.ru/20250630/naemnik-2026361958.html
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россия, украина, великобритания, московский городской суд, москва
Россия, Украина, Великобритания, Московский городской суд, Москва
Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор

Суд в Москве 21 июля рассмотрит жалобу британского наемника Моше на приговор

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 21 июля рассмотрит жалобу на заочный приговор подданному Великобритании Ариэлю Моше, получившему шесть лет за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 21 июля в 12:00", - сказали в суде.
Георгий Гогадзе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил 14 лет заочно
30 июня, 17:37
Британец заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Ранее Мосгорсуд заочно приговорил его к шести годам колонии по обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.
При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В ДНР заочно будут судить испанского наемника
1 июля, 17:29
 
РоссияУкраинаВеликобританияМосковский городской судМосква
 
 
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