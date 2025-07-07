https://ria.ru/20250707/naemnik-2027564039.html
Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор
Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор - РИА Новости, 07.07.2025
Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 21 июля рассмотрит жалобу на заочный приговор подданному Великобритании Ариэлю Моше, получившему шесть лет за участие... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:10:00+03:00
2025-07-07T02:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 21 июля рассмотрит жалобу на заочный приговор подданному Великобритании Ариэлю Моше, получившему шесть лет за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 21 июля в 12:00", - сказали в суде. Британец заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Ранее Мосгорсуд заочно приговорил его к шести годам колонии по обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.
https://ria.ru/20250630/naemnik-2026361958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, великобритания, московский городской суд, москва
Россия, Украина, Великобритания, Московский городской суд, Москва
Суд в Москве рассмотрит жалобу британца Моше на приговор
Суд в Москве 21 июля рассмотрит жалобу британского наемника Моше на приговор