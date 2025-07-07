https://ria.ru/20250707/mvd-2027714382.html
Экс-министр транспорта Старовойт получил наградное оружие от МВД в 2023
Экс-министр транспорта Старовойт получил наградное оружие от МВД в 2023 - РИА Новости, 07.07.2025
Экс-министр транспорта Старовойт получил наградное оружие от МВД в 2023
Экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по версии следствия, покончил с собой, получил наградное оружие от министерства внутренних дел в 2023 году за... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:02:00+03:00
2025-07-07T17:02:00+03:00
2025-07-07T17:12:00+03:00
происшествия
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московская область (подмосковье)
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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КУРСК, 7 июл – РИА Новости. Экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по версии следствия, покончил с собой, получил наградное оружие от министерства внутренних дел в 2023 году за оказание содействия в выполнении задач. "Старовойт получил наградное оружие от министерства внутренних дел за оказание содействия в выполнении задач. Приказ подписал министр МВД России Владимир Колокольцев, вручил наградное оружие начальник Управления МВД России по Курской области Виктор Косарев", – говорится на официальной странице правительства Курской области в соцсети ВКонтакте. Тело Старовойта было обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Основная версия гибели – самоубийство. Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 годы, его сменил в этой должности Алексей Смирнов, сейчас находящийся под арестом по делу о хищениях.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
Экс-министр транспорта Старовойт получил наградное оружие от МВД в 2023
Экс-министр транспорта Роман Старовойт получил наградное оружие в 2023 году