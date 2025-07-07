https://ria.ru/20250707/mvd-2027714382.html

Экс-министр транспорта Старовойт получил наградное оружие от МВД в 2023

Экс-министр транспорта Старовойт получил наградное оружие от МВД в 2023 - РИА Новости, 07.07.2025

Экс-министр транспорта Старовойт получил наградное оружие от МВД в 2023

Экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по версии следствия, покончил с собой, получил наградное оружие от министерства внутренних дел в 2023 году за... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:02:00+03:00

2025-07-07T17:02:00+03:00

2025-07-07T17:12:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

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КУРСК, 7 июл – РИА Новости. Экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по версии следствия, покончил с собой, получил наградное оружие от министерства внутренних дел в 2023 году за оказание содействия в выполнении задач. "Старовойт получил наградное оружие от министерства внутренних дел за оказание содействия в выполнении задач. Приказ подписал министр МВД России Владимир Колокольцев, вручил наградное оружие начальник Управления МВД России по Курской области Виктор Косарев", – говорится на официальной странице правительства Курской области в соцсети ВКонтакте. Тело Старовойта было обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Основная версия гибели – самоубийство. Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 годы, его сменил в этой должности Алексей Смирнов, сейчас находящийся под арестом по делу о хищениях.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

россия

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта