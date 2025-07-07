https://ria.ru/20250707/mts-2027568367.html

МТС запустила первый в России ИИ-агент

МТС запустила первый в России ИИ-агент - РИА Новости, 07.07.2025

МТС запустила первый в России ИИ-агент

МТС Web Services (входит в группу МТС) запустила первого в России агента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который просматривает все базы данных компании... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T03:40:00+03:00

2025-07-07T03:40:00+03:00

2025-07-07T03:40:00+03:00

экономика

россия

мтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861775624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e97b7f884aa59ecbffb8df9280bc0a5.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МТС Web Services (входит в группу МТС) запустила первого в России агента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который просматривает все базы данных компании и формирует краткое описание того, что в них находится и как они связаны между собой, этот сервис позволит значительно ускорить процесс описания данных и сэкономить десятки миллионов рублей на аналитиков, рассказали РИА Новости в компании. "МТС Web Services (MWS) сообщает о запуске первого в России сервиса для автоматического описания данных, накопленных компаниями - MWS Data Scout. Сервис является частью платформы MWS Data и представляет собой ИИ-агента, в основе которого лежит большая языковая модель (LLM). Он парсит (просматривает) все базы данных (БД) компании и формирует краткое описание того, что в них находится и как они связаны между собой", - рассказали в компании. "Это позволяет ускорить процесс описания данных в 10 раз и сэкономить десятки миллионов рублей на аналитиков для описания данных. Таким образом, MWS первой вышла на рынок автоматизации описания данных объемом более 3,5 миллиарда рублей", - добавили там. Отмечается, что ИИ-агент может подключиться к ИТ-системам компании как из облака, так и из защищенного контура клиента. Решение интегрируется со всеми популярными дата-каталогами, такими как DataHub, OpenMetadata. Решение может проанализировать как таблицы связаны между собой, какие в них хранятся данные и определить другие их характеристики. Например, если столбец таблицы подписан как "Выручка", агент опишет, по какой методике она рассчитывалась, округленные ли это цифры, если это "Сумма сделки" – то подписывается, в какой валюте она указана, до налогообложения или после, объяснили в компании. Также сервис может выявлять, в каких базах данных хранится критическая информация, такая как паспортные данные (номер, серия, дата выдачи), персональные данные (ФИО, место жительства, телефон), банковские данные (pin, cvv, имя держателя). В будущем цифровой агент сможет обнаруживать аномалии, помогая распознавать резкие отклонения в данных, которые могут сигнализировать о неполадках или подозрительных событиях, заверили в компании.

https://ria.ru/20250630/ekspert-2026390935.html

https://ria.ru/20241013/vrachi-1977803862.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, мтс