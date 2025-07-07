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МТС запустила первый в России ИИ-агент - РИА Новости, 07.07.2025
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03:40 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/mts-2027568367.html
МТС запустила первый в России ИИ-агент
МТС запустила первый в России ИИ-агент - РИА Новости, 07.07.2025
МТС запустила первый в России ИИ-агент
МТС Web Services (входит в группу МТС) запустила первого в России агента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который просматривает все базы данных компании... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:40:00+03:00
2025-07-07T03:40:00+03:00
экономика
россия
мтс
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МТС Web Services (входит в группу МТС) запустила первого в России агента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который просматривает все базы данных компании и формирует краткое описание того, что в них находится и как они связаны между собой, этот сервис позволит значительно ускорить процесс описания данных и сэкономить десятки миллионов рублей на аналитиков, рассказали РИА Новости в компании. "МТС Web Services (MWS) сообщает о запуске первого в России сервиса для автоматического описания данных, накопленных компаниями - MWS Data Scout. Сервис является частью платформы MWS Data и представляет собой ИИ-агента, в основе которого лежит большая языковая модель (LLM). Он парсит (просматривает) все базы данных (БД) компании и формирует краткое описание того, что в них находится и как они связаны между собой", - рассказали в компании. "Это позволяет ускорить процесс описания данных в 10 раз и сэкономить десятки миллионов рублей на аналитиков для описания данных. Таким образом, MWS первой вышла на рынок автоматизации описания данных объемом более 3,5 миллиарда рублей", - добавили там. Отмечается, что ИИ-агент может подключиться к ИТ-системам компании как из облака, так и из защищенного контура клиента. Решение интегрируется со всеми популярными дата-каталогами, такими как DataHub, OpenMetadata. Решение может проанализировать как таблицы связаны между собой, какие в них хранятся данные и определить другие их характеристики. Например, если столбец таблицы подписан как "Выручка", агент опишет, по какой методике она рассчитывалась, округленные ли это цифры, если это "Сумма сделки" – то подписывается, в какой валюте она указана, до налогообложения или после, объяснили в компании. Также сервис может выявлять, в каких базах данных хранится критическая информация, такая как паспортные данные (номер, серия, дата выдачи), персональные данные (ФИО, место жительства, телефон), банковские данные (pin, cvv, имя держателя). В будущем цифровой агент сможет обнаруживать аномалии, помогая распознавать резкие отклонения в данных, которые могут сигнализировать о неполадках или подозрительных событиях, заверили в компании.
https://ria.ru/20250630/ekspert-2026390935.html
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экономика, россия, мтс
Экономика, Россия, МТС
МТС запустила первый в России ИИ-агент

МТС запустила ИИ-агента для автоматического описания данных компаний

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МТС Web Services (входит в группу МТС) запустила первого в России агента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который просматривает все базы данных компании и формирует краткое описание того, что в них находится и как они связаны между собой, этот сервис позволит значительно ускорить процесс описания данных и сэкономить десятки миллионов рублей на аналитиков, рассказали РИА Новости в компании.
"МТС Web Services (MWS) сообщает о запуске первого в России сервиса для автоматического описания данных, накопленных компаниями - MWS Data Scout. Сервис является частью платформы MWS Data и представляет собой ИИ-агента, в основе которого лежит большая языковая модель (LLM). Он парсит (просматривает) все базы данных (БД) компании и формирует краткое описание того, что в них находится и как они связаны между собой", - рассказали в компании.
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"Это позволяет ускорить процесс описания данных в 10 раз и сэкономить десятки миллионов рублей на аналитиков для описания данных. Таким образом, MWS первой вышла на рынок автоматизации описания данных объемом более 3,5 миллиарда рублей", - добавили там.
Отмечается, что ИИ-агент может подключиться к ИТ-системам компании как из облака, так и из защищенного контура клиента. Решение интегрируется со всеми популярными дата-каталогами, такими как DataHub, OpenMetadata. Решение может проанализировать как таблицы связаны между собой, какие в них хранятся данные и определить другие их характеристики.
Например, если столбец таблицы подписан как "Выручка", агент опишет, по какой методике она рассчитывалась, округленные ли это цифры, если это "Сумма сделки" – то подписывается, в какой валюте она указана, до налогообложения или после, объяснили в компании.
Также сервис может выявлять, в каких базах данных хранится критическая информация, такая как паспортные данные (номер, серия, дата выдачи), персональные данные (ФИО, место жительства, телефон), банковские данные (pin, cvv, имя держателя).
В будущем цифровой агент сможет обнаруживать аномалии, помогая распознавать резкие отклонения в данных, которые могут сигнализировать о неполадках или подозрительных событиях, заверили в компании.
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