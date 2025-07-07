https://ria.ru/20250707/most-2027668575.html

У Крымского моста скопилось около 1,5 тысячи машин

У Крымского моста скопилось около 1,5 тысячи машин - РИА Новости, 07.07.2025

У Крымского моста скопилось около 1,5 тысячи машин

Число автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту днем в понедельник, составило около 1,5 тысячи с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:41:00+03:00

2025-07-07T14:41:00+03:00

2025-07-07T19:57:00+03:00

республика крым

тамань (станица)

керчь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_c824ebe222211f4c31ce349bcd41a977.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту днем в понедельник, составило около 1,5 тысячи с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. В понедельника у моста на въезд в Крым скопилось 950 машин, в 8:00 число автомобилей выросло до 1050, сообщал ранее инфоцентр. "В очереди со стороны Тамани находятся 980 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 470. Время ожидания — около двух часов", — говорится в публикации. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

https://ria.ru/20250604/rogov-2020977645.html

республика крым

тамань (станица)

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, тамань (станица), керчь, общество