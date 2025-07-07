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У Крымского моста очередь выросла до 1150 машин
У Крымского моста очередь выросла до 1150 машин - РИА Новости, 07.07.2025
У Крымского моста очередь выросла до 1150 машин
Число автомобилей на въезд на полуостров у Крымского моста выросла до 1150 машин, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:11:00+03:00
2025-07-07T09:11:00+03:00
2025-07-07T09:12:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Число автомобилей на въезд на полуостров у Крымского моста выросла до 1150 машин, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. В 7.00 понедельника у Крымского моста на въезд в Крым скопилось 950 машин, в 8.00 число автомобилей выросло до 1050, сообщил ранее инфоцентр. "В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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республика крым, тамань (станица), керчь, общество
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Общество
У Крымского моста очередь выросла до 1150 машин
Число автомобилей на въезд в Крым у Крымского моста выросло до 1150