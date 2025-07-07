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В Москве задержали водителя, наехавшего на охранника парковки
В Москве задержали водителя, наехавшего на охранника парковки - РИА Новости, 07.07.2025
В Москве задержали водителя, наехавшего на охранника парковки
Задержан водитель каршеринга, который в Москве наехал на охранника, пытавшегося помешать ему покинуть парковку без оплаты, от полученных травм мужчина скончался РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:58:00+03:00
2025-07-07T13:58:00+03:00
2025-07-07T13:59:00+03:00
происшествия
москва
ювао (москва)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задержан водитель каршеринга, который в Москве наехал на охранника, пытавшегося помешать ему покинуть парковку без оплаты, от полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Менее часа понадобилось моим коллегам из Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, чтобы установить и задержать молодого человека, который, управляя автомобилем, наехал на охранника", - написала Волк в Telegram-канале. Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля каршеринга, выезжая с платной парковки на Волгоградском проспекте, не захотел оплачивать парковочное место и в ходе словесного конфликта с мужчиной, который осуществлял пропускной режим, наехал на него. После этого нарушитель скрылся с места происшествия. "Пострадавший был доставлен бригадой медиков в медицинскую организацию, где впоследствии скончался", - уточнила Волк. Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали 21-летнего мужчину. Он доставлен для дальнейшего разбирательства в отделение. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, заключили в ведомстве.
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происшествия, москва, ювао (москва), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, ЮВАО (Москва), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали водителя, наехавшего на охранника парковки
В Москве полиция задержала водителя каршеринга, наехавшего на охранника
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задержан водитель каршеринга, который в Москве наехал на охранника, пытавшегося помешать ему покинуть парковку без оплаты, от полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Менее часа понадобилось моим коллегам из Госавтоинспекции УВД по ЮВАО
ГУ МВД России
по г. Москве
, чтобы установить и задержать молодого человека, который, управляя автомобилем, наехал на охранника", - написала Волк
в Telegram-канале
.
Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля каршеринга, выезжая с платной парковки на Волгоградском проспекте, не захотел оплачивать парковочное место и в ходе словесного конфликта с мужчиной, который осуществлял пропускной режим, наехал на него. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.
"Пострадавший был доставлен бригадой медиков в медицинскую организацию, где впоследствии скончался", - уточнила Волк.
Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали 21-летнего мужчину. Он доставлен для дальнейшего разбирательства в отделение. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, заключили в ведомстве.