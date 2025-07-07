https://ria.ru/20250707/moskva-2027658603.html

В Москве задержали водителя, наехавшего на охранника парковки

В Москве задержали водителя, наехавшего на охранника парковки - РИА Новости, 07.07.2025

В Москве задержали водителя, наехавшего на охранника парковки

Задержан водитель каршеринга, который в Москве наехал на охранника, пытавшегося помешать ему покинуть парковку без оплаты, от полученных травм мужчина скончался РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:58:00+03:00

2025-07-07T13:58:00+03:00

2025-07-07T13:59:00+03:00

происшествия

москва

ювао (москва)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задержан водитель каршеринга, который в Москве наехал на охранника, пытавшегося помешать ему покинуть парковку без оплаты, от полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Менее часа понадобилось моим коллегам из Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, чтобы установить и задержать молодого человека, который, управляя автомобилем, наехал на охранника", - написала Волк в Telegram-канале. Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля каршеринга, выезжая с платной парковки на Волгоградском проспекте, не захотел оплачивать парковочное место и в ходе словесного конфликта с мужчиной, который осуществлял пропускной режим, наехал на него. После этого нарушитель скрылся с места происшествия. "Пострадавший был доставлен бригадой медиков в медицинскую организацию, где впоследствии скончался", - уточнила Волк. Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали 21-летнего мужчину. Он доставлен для дальнейшего разбирательства в отделение. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, заключили в ведомстве.

https://rsport.ria.ru/20250707/zabeg-2027655077.html

москва

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происшествия, москва, ювао (москва), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)