https://ria.ru/20250707/moskva-2027649563.html
На востоке Москвы завершили модернизацию газопроводов
На востоке Москвы завершили модернизацию газопроводов - РИА Новости, 07.07.2025
На востоке Москвы завершили модернизацию газопроводов
Специалисты завершили модернизацию газопроводов среднего и низкого давления на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:15:00+03:00
2025-07-07T13:15:00+03:00
2025-07-07T13:15:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты завершили модернизацию газопроводов среднего и низкого давления на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Специалисты модернизировали газопроводы среднего и низкого давления на Лениногорской улице и улице Розы Люксембург в Восточном административном округе столицы. Всего заменили более 2,1 километра сетей: свыше 230 метров трубопроводов среднего и более 1,9 километра — низкого давления. Все строительно-монтажные работы выполнили методом открытой прокладки с учетом плотной городской застройки по действующим нормативным требованиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что стальные трубопроводы заменили на современные полиэтиленовые. От внешнего воздействия трубы защищает специальное покрытие, повышающее надежность при использовании. Кроме того, реконструировали фасадные участки газопроводов. Специалисты проложили новые линии низкого давления и установили современные стальные конструкции, которые служат переходом подземной части трубопровода в надземную у цоколя здания. "Проект реализован комплексом городского хозяйства Москвы в рамках комплексной программы по повышению надежности и технологической устойчивости объектов столичного газового хозяйства", - уточняется в сообщении.
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москва
восточный административный округ (москва)
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городское хозяйство москвы, москва, восточный административный округ (москва)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Восточный административный округ (Москва)
На востоке Москвы завершили модернизацию газопроводов
В Москве завершили модернизацию газопроводов среднего и низкого давления
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты завершили модернизацию газопроводов среднего и низкого давления на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Специалисты модернизировали газопроводы среднего и низкого давления на Лениногорской улице и улице Розы Люксембург в Восточном административном округе столицы. Всего заменили более 2,1 километра сетей: свыше 230 метров трубопроводов среднего и более 1,9 километра — низкого давления. Все строительно-монтажные работы выполнили методом открытой прокладки с учетом плотной городской застройки по действующим нормативным требованиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стальные трубопроводы заменили на современные полиэтиленовые. От внешнего воздействия трубы защищает специальное покрытие, повышающее надежность при использовании. Кроме того, реконструировали фасадные участки газопроводов. Специалисты проложили новые линии низкого давления и установили современные стальные конструкции, которые служат переходом подземной части трубопровода в надземную у цоколя здания.
"Проект реализован комплексом городского хозяйства Москвы в рамках комплексной программы по повышению надежности и технологической устойчивости объектов столичного газового хозяйства", - уточняется в сообщении.