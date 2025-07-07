https://ria.ru/20250707/moskva-2027649563.html

На востоке Москвы завершили модернизацию газопроводов

На востоке Москвы завершили модернизацию газопроводов - РИА Новости, 07.07.2025

На востоке Москвы завершили модернизацию газопроводов

Специалисты завершили модернизацию газопроводов среднего и низкого давления на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:15:00+03:00

2025-07-07T13:15:00+03:00

2025-07-07T13:15:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

восточный административный округ (москва)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты завершили модернизацию газопроводов среднего и низкого давления на востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Специалисты модернизировали газопроводы среднего и низкого давления на Лениногорской улице и улице Розы Люксембург в Восточном административном округе столицы. Всего заменили более 2,1 километра сетей: свыше 230 метров трубопроводов среднего и более 1,9 километра — низкого давления. Все строительно-монтажные работы выполнили методом открытой прокладки с учетом плотной городской застройки по действующим нормативным требованиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что стальные трубопроводы заменили на современные полиэтиленовые. От внешнего воздействия трубы защищает специальное покрытие, повышающее надежность при использовании. Кроме того, реконструировали фасадные участки газопроводов. Специалисты проложили новые линии низкого давления и установили современные стальные конструкции, которые служат переходом подземной части трубопровода в надземную у цоколя здания. "Проект реализован комплексом городского хозяйства Москвы в рамках комплексной программы по повышению надежности и технологической устойчивости объектов столичного газового хозяйства", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250705/mkad-2027368176.html

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городское хозяйство москвы, москва, восточный административный округ (москва)