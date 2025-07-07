https://ria.ru/20250707/moskva-2027647462.html

Около 770 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2025 г.

Около 770 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2025 г. - РИА Новости, 07.07.2025

Около 770 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2025 г.

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 770 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:07:00+03:00

2025-07-07T13:07:00+03:00

2025-07-07T13:07:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

мосгаз

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 770 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь - июнь специалисты АО "МОСГАЗ" проверили на соответствие требованиям безопасности около 770 тысяч газовых плит, что составляет почти 43% от общего числа", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что в настоящее время в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. "Незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Бирюков подчеркнул, что газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

https://ria.ru/20250703/moskva-2026869813.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз