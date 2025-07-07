https://ria.ru/20250707/moskva-2027595590.html

Ликсутов: Москва представила достижения в медицине на "Иннопроме"

Ликсутов: Москва представила достижения в медицине на "Иннопроме" - РИА Новости, 07.07.2025

Ликсутов: Москва представила достижения в медицине на "Иннопроме"

На стенде правительства Москвы в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге можно увидеть передовые разработки компаний, которые способствуют технологическому... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:13:00+03:00

2025-07-07T10:13:00+03:00

2025-07-07T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

екатеринбург

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На стенде правительства Москвы в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге можно увидеть передовые разработки компаний, которые способствуют технологическому прогрессу отечественного индустриального сектора, рассказал в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город активно стимулирует развитие предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, предлагая им набор эффективных инструментов поддержки. Благодаря этому растет выпуск критически значимой продукции: по результатам января — мая 2025 года объем производства медицинских изделий и оборудования увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что благодаря партнерству с Москвой развиваются высокие технологии в отрасли, а также происходит широкое вовлечение научных коллективов в процесс разработки инновационных решений.Отмечается, что на сегодняшний день компании в Москве могут воспользоваться разными инструментами поддержки. Они смогут помочь в поиске площадок для размещения производства и в запуске его в короткие сроки. Также компаниям могут помочь с привлечением дополнительных инвестиций, в закупках необходимого оборудования, а также в выходе на экспортные рынки."Медицинская промышленность города занимает важное место в структуре как столичной, так и российской индустрии. Сегодня Москва – лидер по объему выпуска медизделий и оборудования", — заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Министр добавил, что в Москве за последние 5 лет увеличился объем производства подобной продукции более чем в 3,4 раза.Так, на стенде правительства Москвы в рамках выставки "Иннопром" представлены бионические протезы резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" – компании "Моторика". Эти устройства функционируют за счет считывания специальными мио-датчиками электрического потенциала, который вырабатывается во время напряжения сохранившихся мышечных тканей руки. А компания "Конмет" представила имплантируемые изделия для стабилизации позвоночника, систему для коррекции сколиоза, дентальные имплантаты и изделия для остеосинтеза и замещения дефектов. Кроме того, завод "РИТМ" показал высокотехнологичные слуховые аппараты с широкими функциональными возможностями, бинауральной синхронизацией устройств и многоканальным адаптивным шумоподавлением. Еще одно изделие – бесканальные и полностью автоматические слуховые аппараты с возможностями индивидуальной настройки и натуральным качеством звучания для людей со сложными потерями слуха.Ранее Ликсутов сообщил, что резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" выпустил первую отечественную кабину для канатных дорог, которая оборудована отцепляемым зажимом.

https://ria.ru/20250705/liksutov-2027304619.html

https://ria.ru/20250706/liksutov-2027403815.html

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москва

екатеринбург

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технологии, москва, екатеринбург, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов