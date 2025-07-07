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Хуситы заявили, что потопили судно, которое шло в Израиль

Хуситы заявили, что потопили судно, которое шло в Израиль - РИА Новости, 07.07.2025

Хуситы заявили, что потопили судно, которое шло в Израиль

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Красном море сухогруз Magic Seas, который нарушил РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:10:00+03:00

2025-07-07T16:10:00+03:00

2025-07-07T16:24:00+03:00

в мире

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ДОХА, 7 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Красном море сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля, в результате чего судно стало тонуть, экипажу удалось эвакуироваться."Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотные воздушные силы Йемена атаковали судно Magic Seas, принадлежащее компании, которая нарушила запрет на заход в порты оккупированной Палестины", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.По его словам, операция проводилась с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет и трех беспилотников."Операция была направлена ​​непосредственно на судно в Красном море. Сейчас оно находится под угрозой затопления, и наши силы позволили экипажу безопасно покинуть судно", - добавил Сариа.Он указал, что запрет на проход судов к израильском порту Эйлат будет сохраняться до тех пор, пока Израиль ведет боевые действия в секторе Газа и не разрешает ввозить туда гуманитарную помощь.Ранее в понедельник вооруженные силы хуситов также объявили о массированной атаке беспилотников и ракет на объекты в Израиле, в том числе на аэропорт Бен-Гурион, порты в Ашдоде и Эйлате.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20250701/ssha-2026628063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, йемен, ансар алла, израиль