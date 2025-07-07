Хуситы заявили, что потопили судно, которое шло в Израиль
Хуситы атаковали нарушивший запрет на заход в порты Израиля сухогруз Magic Seas
© Depositphotos.com / Jatuporn AmorntangsГрузовые корабли в море
© Depositphotos.com / Jatuporn Amorntangs
Грузовые корабли в море. Архивное фото
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ДОХА, 7 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Красном море сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля, в результате чего судно стало тонуть, экипажу удалось эвакуироваться.
"Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотные воздушные силы Йемена атаковали судно Magic Seas, принадлежащее компании, которая нарушила запрет на заход в порты оккупированной Палестины", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
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По его словам, операция проводилась с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет и трех беспилотников.
"Операция была направлена непосредственно на судно в Красном море. Сейчас оно находится под угрозой затопления, и наши силы позволили экипажу безопасно покинуть судно", - добавил Сариа.
Он указал, что запрет на проход судов к израильском порту Эйлат будет сохраняться до тех пор, пока Израиль ведет боевые действия в секторе Газа и не разрешает ввозить туда гуманитарную помощь.
Ранее в понедельник вооруженные силы хуситов также объявили о массированной атаке беспилотников и ракет на объекты в Израиле, в том числе на аэропорт Бен-Гурион, порты в Ашдоде и Эйлате.