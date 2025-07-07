https://ria.ru/20250707/moldaviya-2027787910.html

Экс-премьер Молдавии призвал не спешить с вступлением в ЕС

Экс-премьер Молдавии призвал не спешить с вступлением в ЕС - РИА Новости, 07.07.2025

Экс-премьер Молдавии призвал не спешить с вступлением в ЕС

Молдавия не готова к вступлению в Евросоюз, поэтому спешить с этим процессом не стоит, он не решит политические проблемы и не уладит экономический кризис,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T22:42:00+03:00

2025-07-07T22:42:00+03:00

2025-07-07T22:42:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Молдавия не готова к вступлению в Евросоюз, поэтому спешить с этим процессом не стоит, он не решит политические проблемы и не уладит экономический кризис, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. "Спешка в этом процессе - не лучший вариант. Вступление в ЕС в тех условиях, в которых мы находимся сегодня, в том "состоянии", в которое это правительство привело страну, не означало бы европейской интеграции в здоровом смысле, а лишь аннексию территории с определенным народом. Европейский Союз не решает ваших проблем и не наполняет ваши карманы", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он признает, что вступление в Евросоюз дает доступ к определенным возможностям, однако есть риск, что Молдавия просто не сможет ими воспользоваться. "Пример Румынии, Болгарии по сравнению с Германией или странами Северной Европы наглядно показывает, что разрывы между странами-членами остаются большими, а зарплаты и пенсии пропорциональны экономическому потенциалу каждого государства. Молдавия не получит "всего" только потому, что вступит в ЕС", - подчеркнул экс-премьер. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027513677.html

https://ria.ru/20250630/sandu-2026398138.html

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в мире, молдавия, россия, украина, влад филат, мария захарова, евросоюз