https://ria.ru/20250707/mitvol-2027637198.html

Во ФСИН опровергли информацию о вымогательстве у Митволя денег за УДО

Во ФСИН опровергли информацию о вымогательстве у Митволя денег за УДО - РИА Новости, 07.07.2025

Во ФСИН опровергли информацию о вымогательстве у Митволя денег за УДО

Информация о вымогательстве денег за содействие в условно-досрочном освобождении у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищения при... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:38:00+03:00

2025-07-07T12:38:00+03:00

2025-07-07T12:38:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

красноярск

россия

олег митволь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Информация о вымогательстве денег за содействие в условно-досрочном освобождении у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищения при строительстве метро в Красноярске, не находит подтверждения, сообщили РИА в подмосковном ГУФСИН. "Информация, опубликованная в сети интернет о якобы вымогательстве денежных средств у осужденного Митволя за содействие в условно-досрочном освобождении, проверяется и в настоящее время не нашла своего подтверждения. Обращения по данному факту в ГУФСИН России по Московской области не поступали", - сказали в главке. Адвокат Митволя Михаил Шолохов сообщил РИА Новости, что Митволь, отбывающий срок в подмосковной колонии, утверждает, что у него вымогали 500 миллионов рублей. "Митволь обратился в управление ФСИН по Московской области с сообщением о вымогательстве взятки со стороны руководства ФКУ ИК 6 УФСИН России по Московской области в размере 500 миллионов рублей за возможность выйти условно-досрочно", - сказал Шолохов. По его словам, это сообщение было передано 4 июля через адвоката в Коломне, которая решает его хозяйственно-бытовые вопросы на месте, а Митволь сам не смог написать заявление, так как на него якобы оказывается давление со стороны администрации колонии. Олег Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области. Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на 5 лет участница аферы, ее следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.

https://ria.ru/20250203/mitvol-1996946838.html

https://ria.ru/20250519/mitvol--2017839526.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), красноярск, россия, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), красноярский краевой суд