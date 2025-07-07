https://ria.ru/20250707/miny-2027573275.html

Штурмовик рассказал о необычных минах ВСУ

Штурмовик рассказал о необычных минах ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025

Штурмовик рассказал о необычных минах ВСУ

Российские военнослужащие находят много мин и взрывоопасных предметов в населенных пунктах, освобожденных от ВСУ на южнодонецком направлении, противник прячет... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:24:00+03:00

2025-07-07T05:24:00+03:00

2025-07-07T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие находят много мин и взрывоопасных предметов в населенных пунктах, освобожденных от ВСУ на южнодонецком направлении, противник прячет мины даже в шоколадки, рассказал стрелок-штурмовик группировки ВС РФ "Восток" с позывным "Тигр". "Сначала уничтожил врага, а потом уже всё остальное. Потом, естественно, всё просматривается на мины, на какие-то муляжи, ещё что-то. Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Всё это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать", - сказал "Тигр" в опубликованном Минобороны РФ видеоролике. В российском ведомстве напомнили, что за последние две недели военнослужащие группировки "Восток" освободили шесть населённых пунктов на южнодонецком направлении специальной военной операции. Как рассказали в МО РФ, в ходе боевых действий мотострелковые подразделения, чтобы эффективно выбивать противника из укреплённых районов, применяют нестандартные тактические решения. "В ряде случаев военнослужащие применяют военные хитрости – например, ведут радиообмен на непонятном для противника языке. Вместо ручных гранат для уничтожения опорников ВСУ могут применяться противотанковые мины с установленным детонатором, что позволяет гарантированно уничтожить укрытие украинских боевиков", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250702/vsu-2026840596.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность