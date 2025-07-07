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Штурмовик рассказал о необычных минах ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/miny-2027573275.html
Штурмовик рассказал о необычных минах ВСУ
Штурмовик рассказал о необычных минах ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
Штурмовик рассказал о необычных минах ВСУ
Российские военнослужащие находят много мин и взрывоопасных предметов в населенных пунктах, освобожденных от ВСУ на южнодонецком направлении, противник прячет... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:24:00+03:00
2025-07-07T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие находят много мин и взрывоопасных предметов в населенных пунктах, освобожденных от ВСУ на южнодонецком направлении, противник прячет мины даже в шоколадки, рассказал стрелок-штурмовик группировки ВС РФ "Восток" с позывным "Тигр". "Сначала уничтожил врага, а потом уже всё остальное. Потом, естественно, всё просматривается на мины, на какие-то муляжи, ещё что-то. Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Всё это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать", - сказал "Тигр" в опубликованном Минобороны РФ видеоролике. В российском ведомстве напомнили, что за последние две недели военнослужащие группировки "Восток" освободили шесть населённых пунктов на южнодонецком направлении специальной военной операции. Как рассказали в МО РФ, в ходе боевых действий мотострелковые подразделения, чтобы эффективно выбивать противника из укреплённых районов, применяют нестандартные тактические решения. "В ряде случаев военнослужащие применяют военные хитрости – например, ведут радиообмен на непонятном для противника языке. Вместо ручных гранат для уничтожения опорников ВСУ могут применяться противотанковые мины с установленным детонатором, что позволяет гарантированно уничтожить укрытие украинских боевиков", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250702/vsu-2026840596.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Штурмовик рассказал о необычных минах ВСУ

ВСУ прячут мины в шоколадки на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие находят много мин и взрывоопасных предметов в населенных пунктах, освобожденных от ВСУ на южнодонецком направлении, противник прячет мины даже в шоколадки, рассказал стрелок-штурмовик группировки ВС РФ "Восток" с позывным "Тигр".
"Сначала уничтожил врага, а потом уже всё остальное. Потом, естественно, всё просматривается на мины, на какие-то муляжи, ещё что-то. Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Всё это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать", - сказал "Тигр" в опубликованном Минобороны РФ видеоролике.
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В российском ведомстве напомнили, что за последние две недели военнослужащие группировки "Восток" освободили шесть населённых пунктов на южнодонецком направлении специальной военной операции.
Как рассказали в МО РФ, в ходе боевых действий мотострелковые подразделения, чтобы эффективно выбивать противника из укреплённых районов, применяют нестандартные тактические решения.
"В ряде случаев военнослужащие применяют военные хитрости – например, ведут радиообмен на непонятном для противника языке. Вместо ручных гранат для уничтожения опорников ВСУ могут применяться противотанковые мины с установленным детонатором, что позволяет гарантированно уничтожить укрытие украинских боевиков", - добавили в МО РФ.
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